Bogut uvažuje o konci kariéry, rozhodne sa v máji

Sydney 19. apríla (TASR) - Austrálsky basketbalista Andrew Bogut vážne uvažuje nad koncom úspešnej kariéry. Pandémia koronavírusu mu narušila pôvodný plán rozlúčiť sa po letnej olympiáde v Tokiu, konečné rozhodnutie sa chystá oznámiť v polovici mája.



Tridsaťpäťročný pivot momentálne pôsobí v austrálskej lige v drese Sydney, nevie však či bude mať dostatok motivácie udržať sa vo forme do OH, ktoré odložili o rok. V roku 2005 sa stal jednotkou vstupného draftu NBA, keď si ho vybralo Milwaukee. V roku 2015 triumfoval v profilige v drese Golden State Warriors. "Nie som si istý, čo bude. Teraz veľa netrénujem. Basketbal som nehral odvtedy, ako sa skončila sezóna. Mám dve deti, tie mi dávajú do tela. Rozhodnutie by mohlo padnúť v máji," citovala ho agentúra AP.