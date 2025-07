Bohemians, Karviná a Zlín vstúpili víťazne do novej sezóny

Praha 19. júla (TASR) - Futbalisti Bohemiansu Praha 1905 vstúpili víťazne do nového ročníka českej Chance ligy, doma zvíťazili nad Baníkom Ostrava 1:0. Za hostí odohrali kompletnú minutáž zo Slovákov brankár Dominik Holec a útočník Erik Prekop. Tomáš Rigo striedal v 62. minúte, namiesto neho prišiel na trávnik Ladislav Almási. Zlín triumfoval na trávniku Teplíc po výsledku 3:1, Karviná zdolala Duklu Praha 2:0.







1. kolo Chance ligy - sumáre:



Bohemians Praha 1905 - FC Baník Ostrava 1:0 (1:0)



Gól: 17. Yusuf



/D. Holec odchytal celý zápas, E. Prekop odohral celý zápas, T. Rigo hral do 62. minúty, L. Almási hral od 62. minúty (všetci Ostrava/







FK Teplice - FK Zlín 1:3 (1:0)



Góly: 34. Pulkrab - 59. Cupák, 65. Kanu, 74. Nombil



/D. Danihel hral do 57. minúty a M. Riznič hral od 65. minúty (obaja Teplice) - M. Pišoja (Zlín) hral od 83. minúty/







MFK Karviná - FK Dukla Praha 2:0 (1:0)



Góly: 26. Singhateh, 73. Šigut



/D. Krčík odohral celý zápas a K. Vallo hral do 67. minúty (obaja Karviná)/