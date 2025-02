Bohunický a Kvasnicová získali striebro v kumite

Bielsko-Biala 9. februára (TASR) - Lukáš Bohunický a Nina Kvasnicová získali strieborné medaily na majstrovstvách Európy kadetov, juniorov a reprezentantov do 21 rokov. Slovensko má z európskeho šampionát v Poľsku aj tri bronzové medaily.



Bohunický si v poľskom meste Bielsko-Biala vybojoval cenný kov v kumite juniorov v kategórii nad 76 kg. V boji o zlato podľahol Artemovi Aleksienkovi z Ukrajiny. Kvasnicová v súboji o turnajové prvenstvo v kategórii U21 do 55 kg podľahla domácej Ksenijii Drončankovej. Bronz získali Richard Turčaník v kumite juniorov (do 76 kg), Nataša Gamová v kata U21 a kadetka Jessica Gášparová v kumite (do 61 kg). Informoval o tom Slovenský zväz karate.