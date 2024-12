Boisset má po piatkovom páde otras mozgu a pomliaždeniny

Beaver Creek 7. decembra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Arnaud Boisset utrpel po páde v piatkovom zjazde Svetového pohára v Beaver Creeku otras mozgu a pomliaždeniny. Informovala o tom švajčiarska lyžiarska federácia Swiss Ski.



Boisset po skoku na zjazdovke Birds of Prey v Colorade stratil vo vysokej rýchlosti kontrolu, tvrdo si narazil hlavu o svah a vošiel do ochranných sietí. Neskôr ho odviezli na saniach a potom previezli do nemocnice. "Prvé vyšetrenia odhalili otras mozgu, ako aj pomliaždeniny v oblasti tváre a ramena. Arnaud v najbližších dňoch pocestuje späť do Švajčiarska na ďalšie vyšetrenia," uviedla Swiss Ski na sociálnej sieti Instagrame.