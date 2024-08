BOJ O LIGU MAJSTROV: Slovan triumfoval nad APOEL-om 2:0

Na snímke Kevin Wimmer (Slovan) s loptou počas prvého zápasu 3. predkola futbalovej Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - APOEL Nikózia 7. augusta 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

1. zápas 3. predkola LM:



ŠK Slovan Bratislava - APOEL Nikózia 2:0 (0:0)



Góly: 74. Petrovič (vlastný), 90.+3 Mak. Rozhodovali: Lindhout - Honig, Inia (všetci Hol.), ŽK: Bajrič, Kašia - Tejera, Sušič, Kostadinov, 20.404 divákov.



Slovan: Takáč - Blackman, Kašia, Wimmer, Zuberu - Kucka, Bajrič, Tolič - Barseghjan (79. Mak), Strelec (90.+2 Szöke), Weiss (90. Marcelli)



APOEL: Belec - Sušič, Petrovič, Dvali, Quintilla - Meyer (76. El Arabi), Kostadinov, Tejera - Marquinhos, Dražič (87. Chebake), Ndongala (87. Donis)

Na snímke zľava Tigran Barseghjan (Slovan) a Maximilian Meyer (Apoel) počas prvého zápasu 3. predkola futbalovej Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - APOEL Nikózia 7. augusta 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 7. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v úvodnom zápase 3. predkola Ligy majstrov nad APOEL-om Nikózia 2:0 vďaka vlastnému gólu srbského stopéra Radosava Petroviča zo 74. minúty a presnému zásahu striedajúceho Róberta Maka v nadstavenom čase. Úradujúci slovenský šampión si tak vytvoril dobrú pozíciu pred odvetou, ktorá sa hrá na Cypre v utorok 13. augusta o 19.00 SELČ.V prípade postupu nastúpi Slovan v play off LM proti lepšiemu z dvojice FC Midtjylland - Ferencváros Budapešť (prvý zápas 2:0). Ak vypadne, čaká ho v play off Európskej ligy víťaz dvojzápasu UE Santa Coloma - FC RFS.Slovan pred vyše 20-tisícovou kulisou vyrukoval na cyperského majstra v rozostavení 4-3-3 s Barseghjanom, Strelcom a Weissom v útoku. Začal nebojácne a v zábleskoch ofenzívnych manévrov sa snažil preveriť defenzívu APOEL-u, tá však domácich nepustila do vyloženej šance. Udrieť mohli ako prví hostia, v 11. minúte sa Dražič presadil cez Kašiu a nepríjemnou strelou tesne minul ľavú žrď. Hráči APOEL-u ukázali vysokú technickú vyspelosť, keď dlhým držaním lopty nepustili Slovan do súvislého tlaku. Hra sa odvíjala medzi šestnástkami a bolo cítiť, že ani jedno z mužstiev nechce spraviť chybu. V 25. minúte podnikli "belasí" rýchly výpad do otvorenej obrany, po centri Toliča však Strelec v dobrej pozícii hlavičkoval iba do rúk Beleca. O dve minúty aktívny Tolič pripravil streleckú parketu pre Weissa, pokus kapitána Slovana zblokovali hostia na roh. S pribúdajúcimi minútami boli domáci v útoku nebezpečnejší, ale neujal sa ani pokus Kucku v 37. minúte z ostrého uhla, ktorý Belec reflexívne vyrazil.Slovan pokračoval v aktívnej hre aj po prestávke, dostával sa však iba do náznakov šancí. V 56. minúte sa Strelec zbavil Petroviča a postupoval dopredu, ale na Beleca vyslal iba propagačnú strelu. APOEL bol v útoku neškodný, Takáč bol prakticky bez práce. V 58. minúte ho síce prekonal Dražič, ale pre ofsajd Ndongalu gól neplatil. Na opačnej strane Barseghjan v dobrej pozícii namiesto strely zvolil prihrávku a pochoval šancu na otvorenie skóre. Postupne sa k slovu prihlásili aj hráči APOEL-u, podnikli pár nebezpečných výpadov do šestnástky súpera, ale ani oni nezmenili bezgólový priebeh. Podarilo sa to až v 74. minúte Slovanu. Barseghjan si prevzal loptu na hranici ofsajdu a jeho spätnú prihrávku si zrazil do vlastnej siete Petrovič, ktorému nedal dýchať Tolič - 1:0. Situáciu ešte zhruba dve minúty preveroval VAR, ale napokon gól "belasých" uznal. Hlavička Petroviča vyrovnanie nepriniesla, naopak, v nadstavenom čase striedajúci Mak obaľovačkou prekonal Beleca a Tehelné pole dostal do tranzu - 2:0. Domáci sa po taktickom výkone priblížili k postupu do play off.