Boj o Ronaldov dres v Tiraspoľe vyhral útočník Pernambuco

Tiraspoľ 17. septembra (TASR) - Futbalisti Šeriffu Tiraspoľ prehrali vo štvrtkovom zápase Európskej ligy s Manchestrom United 0:2, no veľký boj sa odohral aj po záverečnom hvizde. A to o dres hviezdy anglického tímu Cristiana Ronalda.



Tento boj napokon vyhral 24-ročný brazílsky útočník Tiraspoľu Jose Vitor Pernambuco. "Mám jeho dres. Je to na nezaplatenie. Pozrite sa na Cristianov autogram!," napísal pod uverejnenou fotografiou na sociálnej sieti šťastný majiteľ dresu.



Pernambuco pre portál ge.globo.com prezradil, že hráči moldavského tímu sa po žrebe skupinovej fázy EL takmer pobili o to, kto získa dres Ronalda. "Po záverečnom hvizde som k nemu pristúpil, zablahoželal mu ku gólu a k víťazstvu a spýtal sa: ´Cristiano, môžem si vziať tvoj dres? Povedal mi: ´Upokoj sa, dám ti ho v šatni.´ Bol som sebavedomý, ale naozaj som sa bál, keď som videl, ako k nemu prichádzajú ďalší moji spoluhráči a pýtajú si dres. Potom som sa znova spýtal: ´Cristiano, tvoj dres je môj, však?´ A povedal som, že mu verím. Povedal mi, aby som sa nebál."



Ronaldo svoj sľub dodržal. "Stretol ma neďaleko šatne a dokonca sa mi na dres aj podpísal. Bol to pre mňa veľmi dôležitý deň. Aby som bol úprimný, nemohol som ani zaspať na druhý deň. Bol som veľmi spokojný s tým, ako sa ku mne Cristiano správal. Bolo to super, dokonca som s ním hovoril," uviedol Pernambuco.