Boj o Scudetto je naďalej otvorený, Lobotka má problém s členkom

Rím 4. mája (TASR) - V talianskej Serii A sa naďalej tuho bojuje o titul. Inter Miláno aj SSC Neapol si v 35. kole pripísali víťazstvá, Neapolčania vedú ligu o 3 body pred svojím súperom. Boj o Scudetto zostáva otvorený, v najbližšom kole sa Inter predstaví v Turíne a Neapol bude hrať doma proti Janovu.



Zverenci Antonia Conteho si pripísali veľmi dôležité víťazstvo 1:0 proti Lecce, "Nerazzurri" zdolali na San Sire 1:0 Veronu. V hre o titul je ešte 15 bodov, odborníci dávajú viac šancí mužstvu spod Vezuvu. Inter stále bojuje o Taliansky pohár a čaká ho aj odvetné semifinále proti Barcelone v Lige majstrov. „Je to dôležitá etapa, nemôžem klamať. Náš tím od začiatku ligy veľmi vyrástol. Na konci zápasu som nebol nahnevaný, ale vystresovaný. Sme na čele a chceme tam zostať až do konca,“ citoval Conteho portál gazzetta.it



O triumfe Neapola rozhodol v 24. minúte z priameho kopu Giacomo Raspadori. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka musel v 54. minúte opustiť ihrisko pre problémy s členkom. „V hlave si musíme uvedomiť, že je tu je ďalší krok, ktorý musíme urobiť. Zvládnuť ďalší zápas. Nesmieme myslieť na tie ďalšie tri,“ povedal Raspadori.



Klub o zranení Lobotku neinformoval, ale Ciro Troise z denníka Il Corriere della Sera uviedol, že v tíme panuje určitá miera dôvery: „Nie je to svalový problém, ale pomliaždenie, či vyvrtnutie pravého členka.“



Inter Miláno v sobotu večer zdolal Hellas Verona v zostave s Ondrejom Dudom a Tomášom Suslovom 1:0. Rozhodla o tom premenená penalta Kristjana Asllaniho. „Sme skvelý tím. A teraz sa sústredíme na Barcelonu. Bude to pre nás najdôležitejší zápas roka,“ povedal Asllani. Inter v prvom zápase remizoval s Barcelonou 3:3. Tréner Simone Inzaghi dal v ligovom zápase voľno viacerým hráčom základnej zostavy. Jeho náprotivok Conte po zápase Neapola vyzdvihol svojho súpera v boji o titul: „Najlepšie reprezentujú taliansky futbal v Európe.“