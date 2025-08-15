< sekcia Šport
Tímy sa vzopreli UCI: Chce sledovanie pod záštitou bezpečnosti
Autor TASR,aktualizované
Huemoz 15. augusta (TASR) - Cyklistické preteky Okolo Romandie odštartovali škandálom. Po spore s organizátormi ohľadom nových sledovacích zariadení GPS ich odmietlo použiť až päť tímov vrátane Visma-Lease a Bike so slovenskou reprezentantkou Viktóriou Chladoňovou. Medzinárodná cyklistická únia (UCI) ich následne diskvalifikovala.
Štvrtý ročník ženskej verzie tradičného podujatia odštartoval v piatok úvodnou časovkou do vrchu dlhou 4,4 km, no bez piatich z pôvodne šestnástich tímov. Okrem Vismy odmietli použiť nový systém UCI aj ďalšie štyri stajne - Lidl-Trek, Picnic Post NL, Canyon SRAM a EF Education. Informovala o tom Švajčiarska televízia a rozhlas (SRF).
UCI zavádza nový systém s cieľom zvýšiť bezpečnosť pretekárov. Do praxe sa dostane na nadchádzajúcich MS v Rwande a podujatie vo Švajčiarsku má slúžiť ako testovacia skúška. Nové zariadenie okrem sledovania polohy zaznamenáva aj ďalšie údaje v reálnom čase pre organizátorov pretekov, lekárske tímy a rozhodcov.
Na podujatí Okolo Romandie je týmto zariadením vybavená jedna pretekárka z každého tímu. Pätica z tímov však odmietla prevziať zodpovednosť za zariadenie GPS, ktoré si mali sami inštalovať na bicykle a na vlastné náklady ho udržiavať. Medzi tímami a UCI sú zároveň aj spory týkajúce sa spracovania údajov a ich použitia. Medzinárodná cyklistická únia chce, aby toto zariadenie mali na sebe všetci cyklisti na septembrových MS v Kigali.
UCI navrhla novú technológiu, aby zvýšila bezpečnosť v pelotóne po smrti Muriel Furrerovej na vlaňajších MS junioriek vo Švajčiarsku po tom, čo havarovala v hustom lese a záchranné zložky ju nedokázali rýchlo nájsť.
„Rozhodnutie týchto tímov postaviť sa proti špecifickým pravidlám pre toto podujatie je prekvapujúce a podkopáva úsilie cyklistickej rodiny o zabezpečenie bezpečnosti všetkých jazdcov v cestnej cyklistike vývojom tejto novej technológie,“ uvádza sa v tlačovej správe UCI. Tá vyjadrila poľutovanie nad tým, že niektoré tímy namietali proti testovaniu tým, že nenominovali pretekárku, ktorý by mal nosiť sledovacie zariadenie, a tak museli byť diskvalifikované.
Proti tomuto vyjadreniu sa ohradili spomínané tímy. Ich generálni riaditelia, ako aj šéf spoločnosti AG Insurance-Soudal, v piatok zaslali strategickému športovému manažérovi UCI list, ktorého kópiu získal portál Cyclingnews. V ňom uviedli, že požiadali o vysvetlenie k predchádzajúcim listom zaslaným UCI ohľadom testov GPS sledovania, ale nedostali odpovede. „Tímy plne podporujú opatrenia na zlepšenie bezpečnosti jazdcov vo všetkých pretekoch. Projekt SAFER sa snaží dosiahnuť tento cieľ prostredníctvom kolaboratívneho prístupu podporovaného všetkými zainteresovanými stranami. Dokazuje to úspešné testovanie systému sledovania bezpečnosti v celom pelotóne na mužských aj ženských pretekoch Okolo Švajčiarska so súhlasom a spoluprácou všetkých zainteresovaných strán, pričom UCI mala k tomuto testu plný prístup. UCI, ako regulátor profesionálnej cyklistiky, sa teraz, žiaľ, ujala úlohy zaviesť sledovanie na bicykli pod záštitou ´bezpečnosti´ v prospech MS, pretekov, ktoré vlastní, organizuje a komercializuje UCI,“ píše sa v liste.
Tímy trvajú na tom, že právo namontovať zariadenie na bicykel jazdca má len príslušný tím a že by sa tak malo diať iba so „súhlasom a v úzkej spolupráci s tímom“: „Zdá sa však, že UCI toto právo teraz spochybňuje a namiesto toho, aby žiadala o povolenie tímov a/alebo spolupracovala s tímami, si UCI želá udeliť sebe/tretej strane právo namontovať zariadenie na bicykel tímu bez súhlasu tímu.“
V liste sa ďalej uvádza, že každá osoba, ktorá pripojí zariadenie, bude „osobne zodpovedná za akúkoľvek nehodu, zranenie alebo škodu spôsobenú takýmto zariadením“. Tímy tiež odmietli súhlasiť so zhromažďovaním alebo používaním akýchkoľvek údajov zo strany UCI.
