Bojkot zámorských súťaží pokračoval aj vo štvrtok, NBA napokon dohrajú

Orlando 28. augusta (TASR) - Sezónu zámorskej basketbalovej NBA napokon dohrajú. Hráči Milwaukee Bucks v stredu odmietli nastúpiť na piaty zápas štvrťfinále Východnej konferencie play off v reakcii na nedeľnú streľbu na Jacoba Blakea. Vedenie ligy následne odložilo aj štvrtkový program zápasov. K bojkotu sa vo štvrtok pridala aj hokejová NHL, ktorá síce v stredu pokračovala podľa plánu, ale odvolala duely vo štvrtok a piatok. V USA prerušili program aj futbalová MLS a bejzbalová MLB. Liga amerického futbalu NFL ešte nezačala sezónu, ale deväť tímov pozastavilo prípravu.



Niektorí hráči NBA na čele s LeBronom Jamesom volali po predčasnom ukončení sezóny, za tento návrh sa postavil aj jeho klub Los Angeles Lakers a jeho mestský rival Clippers. Vo štvrtok však prišlo k dohode s majiteľmi a ročník dokončia. "Štvrtkové zápasy sa neuskutočnia, ale dúfame, že budeme pokračovať v piatok alebo v sobotu," uviedol v stanovisku viceprezident NBA Mike Bass. Podľa ESPN je pravdepodobnejší termín návratu sobota.



Na stretnutí s Radou guvernérov sa zúčastnili zástupcovia hráčov zo všetkých trinástich klubov, ktoré zostali v hre, členovia hráčskej asociácie, predseda Komisie pre pracovné vzťahy NBA a legenda profiligy Michael Jordan. Spoločne diskutovali o ďalšom postupe, hoci podrobnosti nezverejnili, podľa ESPN sa hráči pokúšali presvedčiť majiteľova, aby sa pridali k ich snahe dosiahnuť reformy v polícii.



Vedenie NHL odložilo štyri zápasy play off naplánované v noci na piatok a na sobotu SELČ. Liga to oficiálne potvrdila len hodinu pred štartom duelu New York Islanders - Philadelphia Flyers. "Po dlhých diskusiách sa hráči NHL domnievajú, že najlepším riešením by bolo spraviť krok späť a neodohrať dnešné a zajtrajšie zápasy, ako boli naplánované. NHL podporuje rozhodnutie hráčov a tieto štyri stretnutia preloží na nové termíny so štartom od soboty (miestneho času) a upraví aj ďalší program 2. kola play off," píše sa v stanovisku ligy na oficiálnej stránke.



V noci na piatok SELČ sa tak neuskutočnili tretie stretnutia semifinále Východnej konferencie New York Islanders - Philadelphia Flyers a Západnej konferencie Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights. V noci na sobotu neodohajú štvrté zápasy semifinále na východe Boston Bruins - Tampa Bay Lightning a západe Dallas Stars - Colorado Avalanche.



Bejzbalová MLB odložila sedem štvrtkových stretnutí a v NFL prerušili Arizona Cardinals, Chicago Bears, Denver Broncos, Green Bay Packers, Indianapolis Colts, Los Angeles Chargers, New York Jets, Tennessee Titans a Washington. Hoci Baltimore Ravens pokračovali v príprave, poskytli ostré stanovisko a vyzvali na zatknutie policajta, ktorý postrelil Blakea: "Po ďalšom príklade rasovej diskriminácie a zneužitiu právomocí sa musíme zjednotiť ako spoločnosť. Je to imperatív pre všetkých ľudí bez ohľadu na vieru, rasu a náboženstvo. Spoločne povedzme, že stačilo."



Vo štvrtok sa už druhý deň nehrala ani ženská basketbalová WNBA, tú by však chceli obnoviť v piatok. V ženskej súťaži po reštarte súťaže dominovalo volanie po spravodlivosti pre Breonnu Taylorovú, Afroameričanku, ktorú v jej dome zastrelili policajti Louisville.



V súvislosti s nedeľnou streľbou na Blakea v USA prerušili po prvom kole aj golfový turnaj BMW Championship a vo štvrtok sa nehral ani tenisový turnaj v New Yorku. Ten prerušili po tom, ako Japonka Naomi Osaková odstúpila pred semifinálovým zápasom. Neskôr si to však rozmyslela a v piatok sa predstaví proti Belgičanke Elise Mertensovej.