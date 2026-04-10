Piatok 10. apríl 2026
Bojnice zdolali Košice 41:27

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Košice 10. apríla (TASR) - Hádzanári HK Bojnice zvíťazili v 8. kole nadstavbovej časti Niké Handball Extraligy v skupine o 1. až 6. miesto na palubovke Košíc 41:27. Hostia si upevnili druhé miesto v tabuľke, Košice zostali na šiestej priečke a do play off nepostúpia.

V skupine o 7. až 10. miesto sa z víťazstva tešili hráči Hlohovca, ktorí si poradili s tímom ŠKP Bratislava 33:31.



nadstavbová časť Niké Handball Extraligy

skupina o 1.-6. miesto - 8. kolo:

HK Košice - HK Bojnice 27:41 (13:20)

Najviac gólov: Guzy 10/6, Melich a Gagyi 4 - Bogár 10, Michniewicz 6/3, Bogár a Melnyk 5. Rozhodovali, 7M: 6/6 - 3/3, vylúčení: 6:1, 128 divákov.



skupina o 7.-10. miesto - 5. kolo:

ŠKP Bratislava - HC Sporta Hlohovec 31:33 (16:20)

Najviac gólov: Parolly 6, Chebeň, Pacek a Bartovič všetci po 5 - Obulaný 8, Grajciar 7, Cvičela, Antala a Gábriš všetci po 3. Rozhodovali: Budzák a Záhradník, 7M: 3/3 - 1/1, vylúčení: 1:5, 69 divákov.

