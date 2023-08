Bojovník MMA Buday dosiahol štvrté víťazstvo v UFC

Las Vegas 13. augusta (TASR) - Slovenský bojovník MMA Martin Buday je v prestížnej organizácii UFC naďalej nezdolaný. Vo svojom štvrtom zápase predviedol proti Američanovi Joshovi Parisianovi v ťažkej hmotnostnej kategórii dominantný výkon a v závere prvého kola donútil súpera k submisii, keď použil techniku kimura. Po triumfe na turnaji UFC on ESPN 51 v Las Vegas upravil svoje profesionálne skóre na 13 víťazstiev - 1 prehra, v UFC má stopercentnú bilanciu 4-0.



Po dvoch predošlých víťazstvách na body chcel proti Parisianovi dosiahnuť víťazstvo ukončením pred časovým limitom. Za týmto cieľom šiel od úvodných sekúnd a aktívnym štýlom boja zatlačil súpera do defenzívy. Ten napokon ešte v prvom kole (v čase 4:11) súboj vzdal. "Presne toto bol môj plán. Chcel som byť agresívnejší, pracovali sme na tom. Bola to súčasť taktiky a vyplatilo sa. Kimura je moja obľúbená technika a vedel som, že keď som sa už k nej dostal, tak to dokážem dokončiť," uviedol Budaj v pozápasovom rozhovore.