Bokroš skončil na striedačke Trenčína

Trenčín 19. októbra (TASR) - Vedenie extraligového hokejového klubu HK Dukla Trenčín ukončilo spoluprácu s hlavným trénerom Ernestom Bokrošom. Mužstvo triumfovalo len v dvoch z jedenástich duelov a patrí mu predposledné 11. miesto v tabuľke. Trénerské povinnosti dočasne preberú Pavol Mihálik, Peter Kosa a Ivan Feneš, ktorí tím povedú v nedeľnajšom zápase 12. kola v Nitre. Informovala o tom oficiálna stránka klubu.



"Do sezóny sme vstupovali s určitými ambíciami a očakávaniami. Dohodli sme sa na nejakej výsledkovej trpezlivosti, ale po deviatich prehrách z jedenástich zápasov už nemôžeme nereagovať. Ernest Bokroš zostáva súčasťou klubovej histórie. Vážime si jeho prejavenú ochotu byť klubu naďalej nápomocný. Náš koncept rozvoja Dukly je dlhodobý, no teraz je úlohou pre všetkých v klube vyhrnúť ešte viac rukávy a dostať sa z aktuálneho postavenia v tabuľke," uviedol prezident klubu Richard Pavlikovský.



Šesťdesiatpäťročný Bokroš nahradil pred sezónou na pozícii kouča Milana Bartoviča, ktorý odišiel do Žiliny. Trenčanom sa však v úvode ročníka Tipos extraligy nedarilo podľa predstáv, triumfovali len proti Novým Zámkom (7:1) a nad Žilinou (4:3). V tabuľke sú na 11. priečke, s rovnakým počtom bodov (6) ako posledné Nové Zámky, ale majú lepšie skóre.



"Ďakujem Ernestovi za korektnú spoluprácu. Všetci sme si úvod sezóny predstavovali inak. Budeme pozorne sledovať, ako mužstvo v najbližších zápasoch na tento impulz zareaguje a nevylučujeme ďalšie zmeny. Zároveň intenzívne pracujeme na príchode nového hlavného trénera," skonštatoval športový manažér Mário Bližňák.