Trénera Bokroša hnevali nepremenené šance: Mohlo to vyzerať inak

Bratislava 27. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava vedú po prvých dvoch zápasoch štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy nad Prešovom 2:0. Asistent trénera Ján Lipiansky však vyslovil spokojnosť iba s priebehom prvého duelu. V tom druhom Prešovčania kládli favoritovi tuhý odpor, čo zasa kvitoval ich tréner Ernest Bokroš.Slovan v prvom zápase zvíťazil 6:2, v druhom udržal tesný náskok a triumfoval 2:1. V sobotu musel dokonca doťahovať náskok hostí. "povedal Lipiansky.Tréner hostí Bokroš nebol po druhom zápase sklamaný, úvod vyšiel jeho zverencom nad očakávanie: "Horší úvod si Lipiansky nevedel vysvetliť, v zlej koncentrácii to podľa neho nebolo: "Bokroš to videl inak, lepší úvod pripísal zlepšenej hre jeho zverencov: "V prvom zápase nebol spokojný kormidelník "koňarov" s dodržiavaním taktiky svojich hráčov. Naopak, v tom druhom dokonale plnili pokyny. "" povedal Bokroš.V Bratislave sa musel v druhom stretnutí zaobísť bez brankárskej opory Nikitu Bespalova. Na jeho zdravotný stav zareagoval: "