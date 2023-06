Bol jasnou voľbou, hovorí Kmotrík ml. o prestupe Savvidisa do Slovana

Bratislava 4. júna (TASR) - Grécky futbalista Kyriakos Savvidis sa stal novou posilou ŠK Slovan Bratislava. Dvadsaťsedemročný stredopoliar prichádza do tímu úradujúceho šampióna od úhlavného rivala FC Spartak Trnava. S klubom podpísal trojročný kontrakt.



Savvidis bude pôsobiť v treťom slovenskom klube. Pred angažmánom v Spartaku Trnava obliekal dres MFK Zemplín Michalovce. "Počas pôsobenia v Trnave dokazoval, že dosahuje kvality Slovana Bratislava. Bol pre nás teda jasnou voľbou. Pre mňa osobne to bol dokonca najlepší hráč nášho odvekého rivala. Jeho bojovnosť, líderstvo a zanietenosť bolo na trávniku radosť sledovať. Už dlhšie som si ho u nás vedel predstaviť," uviedol na oficiálnej stránke "belasých" generálny manažér Ivan Kmotrík ml.



Savvidis odohral vo Fortuna lige 107 zápasov a strelil 10 gólov. V kádri by mal nahradiť v strede poľa odchádzajúceho Uche Agba, s ktorého službami Slovan neráta.