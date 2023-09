Molčan po triumfe nad Tsitsipasom: Bol som mentálne silný

duel 1. svetovej skupiny Davisovho pohára:



Grécko - SLOVENSKO 1:3



Alexandros Skorilas - Alex Molčan 1:6, 1:6

Stefanos Tsitsipas - Lukáš Klein 6:7 (3), 7:6 (5), 4:0 - skreč

Petros Tsitsipas, Stefanos Tsitsipas - Igor Zelenay, Klein 3:6, 7:6 (5), 3:6

Stefanos Tsitsipas - Molčan 6:7 (6), 7:5, 3:6

Atény 17. septembra (TASR) – Slovenskí tenisti sa prebojovali do februárovej kvalifikácie o postup na budúcoročný finálový turnaj Davisovho pohára. Na harde v Aténach zvíťazili nad domácim Gréckom 3:1. O rozhodujúci tretí bod pre slovenské farby sa zaslúžil Alex Molčan, ktorý v dueli tímových jednotiek zdolal svetovú päťku Stefanosa Tsitsipasa 7:6 (6), 5:7, 6:3.Molčan čelil v treťom geme duelu s Tsitsipasom brejkbalu, no odvrátil ho a v ďalších minútach bol favoritovi vyrovnaným súperom. Za stavu 3:3 vďaka kvalitným returnom prelomil podanie Gréka, no Tsitsipas hneď vzápätí kontroval rebrejkom a o osude prvého setu napokon rozhodol tajbrejk. V ňom viedol Tsitsipas 5:3, no Molčan otočil na 6:5 a za stavu 7:6 premenil v poradí druhý setbal.Líder gréckeho tímu, ktorý mal v nohách náročnú štvorhru, sa rýchlo otriasol a hneď v úvodnom geme druhého setu zobral Molčanovi servis. Tsitsipas sa usiloval skrátiť výmeny a chodiť častejšie na sieť. Na jeho konto však pribúdalo čoraz viac nevynútených chýb. Štvrtý gem vyhral napriek štyrom dvojchybám, no za stavu 3:2 po víťaznom Molčanovom returne prišiel o servis. Najlepší slovenský singlista otočil na 4:3 a v ôsmom geme mal k dispozícii brejkbal. Tsitsipas ho však odvrátil, v ďalšej hre Molčana brejkol a vynútil si rozhodujúce dejstvo. Pri vlastnom servise premenil piaty setbal.V treťom dejstve si až do stavu 4:3 obaja hráči suverénne vyhrávali svoje podanie. V ôsmom geme mal Molčan dva brejkbaly, hneď prvý premenil a išiel podávať na víťazstvo v zápase. Vďaka trom esám a víťaznému forhendu doservoval duel do úspešného konca a získal jeden z najcennejších skalpov v kariére. Tsistsipasovi uštedril vôbec prvú singlovu daviscupovú prehru." uviedol Molčan v prvom intervieww priamo na kurte.