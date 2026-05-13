Streda 13. máj 2026Meniny má Servác
Bolek bol 4. vo veľkokalibrovej pištoli 25 m, na bronz mu chýbal bod

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Osijek 13. mája (TASR) - Slovenský strelec Martin Bolek obsadil v disciplíne veľkokalibrová pištoľ 25 m štvrté miesto na ME v guľových zbraniach v chorvátskom Osijeku. Štyridsaťštyriročnému Bolekovi ušla medaila o bod, dovedna ich dosiahol 583.

O niečo lepšie mu vyšla rýchlopaľba, kde stratil osem bodov z 300, kým v presnej streľbe dosiahol skóre 291. Zlato získal Čech Jindřich Dubový (589), za ním bol Richard Zechmeister (585) a pódium doplnil Fín Sampo Voutilainen nástrelom 584 bodov.
