Bolek bol 4. vo veľkokalibrovej pištoli 25 m, na bronz mu chýbal bod
O niečo lepšie mu vyšla rýchlopaľba, kde stratil osem bodov z 300.
Autor TASR
Osijek 13. mája (TASR) - Slovenský strelec Martin Bolek obsadil v disciplíne veľkokalibrová pištoľ 25 m štvrté miesto na ME v guľových zbraniach v chorvátskom Osijeku. Štyridsaťštyriročnému Bolekovi ušla medaila o bod, dovedna ich dosiahol 583.
O niečo lepšie mu vyšla rýchlopaľba, kde stratil osem bodov z 300, kým v presnej streľbe dosiahol skóre 291. Zlato získal Čech Jindřich Dubový (589), za ním bol Richard Zechmeister (585) a pódium doplnil Fín Sampo Voutilainen nástrelom 584 bodov.
