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Rehák Štefečeková obsadila vo finále trapu na MS 8. miesto
Účasť si vybojovala v kvalifikácii a následnom rozstrele so 116 zásahmi.
Autor TASR,aktualizované
Dauha 12. novembra (TASR) - Slovenská reprezentantka Zuzana Rehák Štefečeková obsadila vo finále trapu žien na MS v strelectve v katarskej Dauhe 8. miesto. Nepodarilo sa jej tak získať miestenku na OH 2028, vo finále minula päť terčov z desiatich. Titul získala Talianka Jessica Rossiová, víťazka kvalifikácie.
Slovenská reprezentantka si finálovú účasť vybojovala v kvalifikácii a následnom rozstrele so 116 zásahmi. Jej krajanky Jana Špotáková obsadila 32. priečku a Nikola Molnárová 38. Vo finále však trojnásobná olympijská medailistka trikrát minula v prvej sérii a potom dvakrát v druhej a ako prvá vypadla z top osmičky spolu s Češkou Zinou Hrdličkovou. „Keby sme sa bavili o celkových pretekoch, tak som spokojná, ale určite po finále nemôžem povedať, že som spokojná, pretože to mohlo byť násobne lepšie,“ zhodnotila Rehák Štefečeková svoje vystúpenie pre Slovenský strelecký zväz. „Dni som mala každý úplne iný. Ten prvý bol skvelý, potom neviem, či zapracovala hlava alebo psychika, alebo čo, takže ten druhý bol katastrofálny. Dnes to bolo znova dobré, bol z toho postup do finále po rozstrele, ktorý som vyhrala. Ale to finále, to som nejako zle naštartovala a nedobehla som ich. Prirovnala by som to asi k skokom do vody, že už keď sa zle odrazíte, môžete sa snažiť akokoľvek, ale ten skok nikdy nezíska toľko bodov.“
V súťaži družstiev skončili Slovensky na 6. mieste, zlato získali Talianky so súhrnným nástrelom 348 terčov pred Češkami a Turkyňami (obe 340).
Bolek osemnásty vo veľkokalibrovej pištoli, zlato získal Erbs
Slovenský reprezentant Martin Bolek obsadil na MS v strelectve v katarskej Dauhe 18. miesto v disciplíne veľkokalibrová pištoľ na 25 m. V súťaži dosiahol celkový nástrel 572 bodov, z toho 282 v presnej streľbe a 290 v rýchlopaľbe. Titul majstra sveta získal Lotyš Ernests Erbs výkonom 588 bodov.
Slováci nepostúpili do finále trapu, družstvo skončilo dvadsiate
Slovenskí reprezentanti nepostúpili do finále trapu mužov na MS v strelectve v katarskej Dauhe. Najlepší z trojice Erik Varga zasiahol 118 zo 125 terčov a v kvalifikácii obsadil 19. miesto. Filip Marinov obsadil 25. priečku so 117 terčmi a Timotej Tóth bol 108. so 103 zásahmi.
Slovenské družstvo v zložení Varga, Marinov a Tóth obsadilo 20. miesto so súhrnným nástrelom 338 terčov. Zlato získal Kuvajt (356) pred Poľskom a Českom (obaja 354).
Slovenská reprezentantka si finálovú účasť vybojovala v kvalifikácii a následnom rozstrele so 116 zásahmi. Jej krajanky Jana Špotáková obsadila 32. priečku a Nikola Molnárová 38. Vo finále však trojnásobná olympijská medailistka trikrát minula v prvej sérii a potom dvakrát v druhej a ako prvá vypadla z top osmičky spolu s Češkou Zinou Hrdličkovou. „Keby sme sa bavili o celkových pretekoch, tak som spokojná, ale určite po finále nemôžem povedať, že som spokojná, pretože to mohlo byť násobne lepšie,“ zhodnotila Rehák Štefečeková svoje vystúpenie pre Slovenský strelecký zväz. „Dni som mala každý úplne iný. Ten prvý bol skvelý, potom neviem, či zapracovala hlava alebo psychika, alebo čo, takže ten druhý bol katastrofálny. Dnes to bolo znova dobré, bol z toho postup do finále po rozstrele, ktorý som vyhrala. Ale to finále, to som nejako zle naštartovala a nedobehla som ich. Prirovnala by som to asi k skokom do vody, že už keď sa zle odrazíte, môžete sa snažiť akokoľvek, ale ten skok nikdy nezíska toľko bodov.“
V súťaži družstiev skončili Slovensky na 6. mieste, zlato získali Talianky so súhrnným nástrelom 348 terčov pred Češkami a Turkyňami (obe 340).
MS v strelectve v Dauhe
trap ženy – finále: 1. Jessica Rossiová (Tal.) 27, 2. Adriana Ruanová Olivová (Guat.) 26, 3. Daria Semjanovová (Rus.) 19,... 8. Zuzana REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ (SR) 5
trap ženy – družstvá: 1. Taliansko 348, 2. ČR 340. 3. Turecko 340,... 6. SLOVENSKO (Rehák Štefečeková, Špotáková, Molnárová) 330
trap ženy – finále: 1. Jessica Rossiová (Tal.) 27, 2. Adriana Ruanová Olivová (Guat.) 26, 3. Daria Semjanovová (Rus.) 19,... 8. Zuzana REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ (SR) 5
trap ženy – družstvá: 1. Taliansko 348, 2. ČR 340. 3. Turecko 340,... 6. SLOVENSKO (Rehák Štefečeková, Špotáková, Molnárová) 330
Bolek osemnásty vo veľkokalibrovej pištoli, zlato získal Erbs
Slovenský reprezentant Martin Bolek obsadil na MS v strelectve v katarskej Dauhe 18. miesto v disciplíne veľkokalibrová pištoľ na 25 m. V súťaži dosiahol celkový nástrel 572 bodov, z toho 282 v presnej streľbe a 290 v rýchlopaľbe. Titul majstra sveta získal Lotyš Ernests Erbs výkonom 588 bodov.
MS v strelectve v Dauhe
veľkokalibrová pištoľ mužov na 25 m: 1. Ernests Erbs (Lot.) 588, 2. Ankur Goel (India) 583, 3. Jindřich Dubový (ČR) 582,... 18. Martin BOLEK (SR) 572
veľkokalibrová pištoľ mužov na 25 m: 1. Ernests Erbs (Lot.) 588, 2. Ankur Goel (India) 583, 3. Jindřich Dubový (ČR) 582,... 18. Martin BOLEK (SR) 572
Slováci nepostúpili do finále trapu, družstvo skončilo dvadsiate
Slovenskí reprezentanti nepostúpili do finále trapu mužov na MS v strelectve v katarskej Dauhe. Najlepší z trojice Erik Varga zasiahol 118 zo 125 terčov a v kvalifikácii obsadil 19. miesto. Filip Marinov obsadil 25. priečku so 117 terčmi a Timotej Tóth bol 108. so 103 zásahmi.
Slovenské družstvo v zložení Varga, Marinov a Tóth obsadilo 20. miesto so súhrnným nástrelom 338 terčov. Zlato získal Kuvajt (356) pred Poľskom a Českom (obaja 354).
trap mužov – kvalifikácia: 1. Nathan Hales (V. Brit.) 123, 2. Qi Ying (Čína) 122, 3. Josip Glasnović (Chor.) 121,... 20. Erik VARGA 118, 25. Filip MARINOV 117, 108. Timotej TÓTH (všetci SR) 103
trap mužov – družstvá: 1. Kuvajt 356, 2. Poľsko 354, 3. Česko 354,... 20. SLOVENSKO (Varga, Marinov, Tóth) 338
trap mužov – družstvá: 1. Kuvajt 356, 2. Poľsko 354, 3. Česko 354,... 20. SLOVENSKO (Varga, Marinov, Tóth) 338