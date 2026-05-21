< sekcia Šport
BOLI PÁR MINÚT OD SENZÁCIE: Nórsko podľahlo Kanade 5:6 po predĺžení
Jedným z dvojice hlavných rozhodcov bol Slovák Tomáš Hronský, na čiarach mu pomáhal krajan Oto Durmis.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Fribourg 21. mája (TASR) - Hokejisti Kanady zvíťazili vo štvrtkovom zápase „slovenskej“ B-skupiny MS nad Nórskom 6:5 po predĺžení. O ich triumfe vo Fribourgu rozhodol útočník Mark Scheifele, ktorý v predĺžení zavŕšil svoj hetrik. Nóri favoritovi vzdorovali po celý zápas a boli blízko k víťazstvu, no Kanaďania vyrovnali v závere počas hry bez brankára. Na konte majú 11 bodov a po štyroch víťazstvách sú na čele skupiny.
Jedným z dvojice hlavných rozhodcov bol Slovák Tomáš Hronský, na čiarach mu pomáhal krajan Oto Durmis.
Kanaďania nastúpia na ďalší zápas už v piatok 22. mája o 16.20 h proti Slovinsku, Nóri budú hrať v sobotu o 20.20 so Švédskom.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/
Jedným z dvojice hlavných rozhodcov bol Slovák Tomáš Hronský, na čiarach mu pomáhal krajan Oto Durmis.
Kanaďania nastúpia na ďalší zápas už v piatok 22. mája o 16.20 h proti Slovinsku, Nóri budú hrať v sobotu o 20.20 so Švédskom.
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:
Kanada - Nórsko 6:5 pp (2:2, 1:1, 2:2 - 1:0)
Góly: 14. Scheifele, 18. Scheifele (Wotherspoon, Vilardi), 32. Vilardi (Scheifele, Bouchard), 41. Cozens (Nurse), 59. O´Reilly (Celebrini, Bouchard), 61. Scheifele (Bouchard, Celebrini) – 6. Bakke Olsen (Elvsveen, Vesterheim), 12. Johannesen (Martinsen, Koblar), 24. Steen (Vesterheim, Johannesen), 49. Kasastul (Steen), 50. Koblar (Pettersen, Johannesen). Rozhodcovia: Schrader (Nem.), HRONSKÝ - DURMIS (obaja SR), Nyqvist (Švéd.), vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 5938 divákov.
Kanada: Talbot – Wotherspoon, Bouchard, Rielly, DeMelo, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Crosby, Celebrini, Martone – Scheifele, Thomas, Vilardi – Tavares, O'Reilly, Holloway – Cozens, Minten, Brown – Mercer
Nórsko: Normann – Kasastul, Krogdahl, Solberg, Johannesen, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – Pettersen, Koblar, Martinsen – Vesterheim, Bakke Olsen, Elvsveen – Öby-Olsen, Salsten, Ronnild – Steen, Ostrem Salsten, Jacob Berglund – Eriksen
tabuľka:
1. Kanada 4 3 1 0 0 22:9 11
2. Česko 4 3 0 1 0 13:8 10
3. SLOVENSKO 3 2 1 0 0 11:6 8
4. Nórsko 4 2 0 1 1 14:8 7
------------------------------
5. Švédsko 4 2 0 0 2 18:11 6
6. Slovinsko 4 0 1 1 2 7:17 3
7. Dánsko 3 0 0 0 3 4:15 0
------------------------------
8. Taliansko 4 0 0 0 4 2:17 0
Kanada - Nórsko 6:5 pp (2:2, 1:1, 2:2 - 1:0)
Góly: 14. Scheifele, 18. Scheifele (Wotherspoon, Vilardi), 32. Vilardi (Scheifele, Bouchard), 41. Cozens (Nurse), 59. O´Reilly (Celebrini, Bouchard), 61. Scheifele (Bouchard, Celebrini) – 6. Bakke Olsen (Elvsveen, Vesterheim), 12. Johannesen (Martinsen, Koblar), 24. Steen (Vesterheim, Johannesen), 49. Kasastul (Steen), 50. Koblar (Pettersen, Johannesen). Rozhodcovia: Schrader (Nem.), HRONSKÝ - DURMIS (obaja SR), Nyqvist (Švéd.), vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 5938 divákov.
Kanada: Talbot – Wotherspoon, Bouchard, Rielly, DeMelo, Nurse, Whitecloud, Mateychuk – Crosby, Celebrini, Martone – Scheifele, Thomas, Vilardi – Tavares, O'Reilly, Holloway – Cozens, Minten, Brown – Mercer
Nórsko: Normann – Kasastul, Krogdahl, Solberg, Johannesen, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – Pettersen, Koblar, Martinsen – Vesterheim, Bakke Olsen, Elvsveen – Öby-Olsen, Salsten, Ronnild – Steen, Ostrem Salsten, Jacob Berglund – Eriksen
tabuľka:
1. Kanada 4 3 1 0 0 22:9 11
2. Česko 4 3 0 1 0 13:8 10
3. SLOVENSKO 3 2 1 0 0 11:6 8
4. Nórsko 4 2 0 1 1 14:8 7
------------------------------
5. Švédsko 4 2 0 0 2 18:11 6
6. Slovinsko 4 0 1 1 2 7:17 3
7. Dánsko 3 0 0 0 3 4:15 0
------------------------------
8. Taliansko 4 0 0 0 4 2:17 0
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/