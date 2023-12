Boli sme lepší ako DAC, povedal Polievka. Dimun berie aj bod

Banská Bystrica (TASR) – Futbalisti Banskej Bystrice v sobotňajšom 16. kole Niké ligy síce nezdolali doma Dunajskú Stredu, ale po remíze 0:0 boli bližšie k trom bodom než ich súper zo Žitného ostrova. Najmä v druhom polčase herne dominovali a vytvorili si viac šancí.



Najviac ich mal Róbert Polievka. Už v prvom dejstve dvakrát nebezpečne hlavičkoval a po zmene strán dvakrát zakončoval nohou. Ani on a ani jeho spoluhráči napokon sieť nerozvlnili. "Chceli sme si to s Dunajskostredčanmi rozdať a to sa aj podarilo. Sme nadmieru spokojní s tým, ako sme hrali, len ma mrzí výsledok. Dovolím si tvrdiť, že dnes sme mali vyhrať, lebo sme boli lepší ako Dunajská Streda. Pripravovali sme sa celý týždeň na umelej tráve, potom sme vybehli na ihrisko, ktoré bolo také - aké bolo. Avšak toto ihrisko bolo ešte v poriadku, lebo ostatné inde v našej lige sú katastrofálne. Videli sme to minulý týždeň v Skalici. Tu sa dalo kombinovať, bolo to vidno najmä v druhom polčase. Mali sme tam situácie, keď sme Dunajskú Stredu zovreli a hostia iba odkopávali loptu. To je pre mňa najväčšia pocta, lebo sme ich tu zavreli a dokázali sme ich tak potrápiť, že sú spokojní aj s remízou,“ hodnotil duel banskobystrický kapitán Polievka, pričom sa vyjadril aj k zradnému terénu, ktorý bol po vytrvalom daždi a snežení náročný, ale hrateľný: "Ihriská sú také, aké sú. Je zima. Všetci majú rovnaké podmienky, ale tie nie sú na Slovensku vhodné, aby sme mohli hrať aj 16. decembra. Je to vidieť aj v Česku. Často sa porovnáva česká liga so slovenskou, že je lepšia a tam dnes odložili niekoľko zápasov. Bolo by dobré, ak by sa nad tým niekto zamyslel, kompetentní si sadli k tomu a porozprávali sa. Je to na škodu futbalu. Na zápas s Dunajskou Stredou prišlo tristo ľudí a ja tých ostatných chápem, že si radšej futbal pozrú doma v teple. My sme profesionáli, hrať budeme ak nám to nakážu, hoci tiež by sme boli radi, ak by sa aj nám vyšlo trochu v ústrety. Zdravie je prvoradé."



V Banskej Bystrici sa v prvom polčase zranili na ťažkom teréne až dvaja hráči. Najprv banskobystrický stopér Jakub Uhrinčať a po ňom aj dunajskostredský útočník Fernand Goure. "Ja som nemal nejaké obavy zo zranenia. Je také ročné obdobie, aké je, bude to v tejto fáze sezóny asi normálne, že tie zranenia budú prichádzať. Dôležitá bude aj regenerácia a starostlivosť o telo. Dúfam, že Kubo Uhrinčať bude v poriadku," dodal 27-ročný Polievka.



Obdobne túto situáciu vnímal aj stredopoliar DAC Milan Dimun: "Snažili sme sa myslieť na futbal a nie na terén. Bol taký aký bol. Snažili sme sa ísť na doraz. S terénom sme sa snažili vyrovnať, až na dvoch hráčov sa našťastie nik ďalší nezranil. Myslím si, že ani tie dve zranenia nebudú vážne."



Dimun bol po skončení zápasu v Banskej Bystrici s bodom spokojný, aj keď pri šanciach, ktoré si mužstvá vytvorili, mohol jeden z tímov brať aj všetky tri. "Vedeli sme, že nás nečaká nič ľahké. Vieme o kvalitách Banskej Bystrice, snažili sme sa na súpera zodpovedne pripraviť. Škoda, že sme nevyužili trošku viac protiútokov, ktoré sme mali, ale zrodila sa asi zaslúžená remíza. Každý bod sa počíta. Pri troške šťastia sa nám mohlo niečo vpredu viac podariť, ale berieme aj bod. Škoda, že sa nám nepodarilo vyťažiť z minima maximum. Pri troche šťastia sa nám mohlo podariť streliť gól," hodnotil duel záložník Dunajskostredčanov, ktorý prišiel do tímu na Žitný ostrov pred dvoma rokmi po päťročnej anabáze v poľskej Cracovii Krakov.



DAC bodoval v piatom zápase v rade, pričom posledné dve stretnutia neinkasoval gól. Bystričania po dvoch výhrach do tretice bodovali, ale nevyužili šancu preskočiť v tabuľke sobotňajšieho súpera prípadným ziskom troch bodov.