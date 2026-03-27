Bolívia a Jamajka sa udržali v hre o šampionát
Mexiko 27. marca (TASR) - Futbalisti Bolívie a Jamajky majú aj naďalej šancu získať miestenku na majstrovstvá sveta 2026. V noci na piatok uspeli vo svojich dueloch v semifinále interkontinentálnej baráže na mexickej pôde.
Bolívia otočila duel so Surinamom a triumfovala 2:1. Rozhodujúci gól strelil v 79. minúte z penalty stredopoliar brazílskeho Santosu Miguelito. Jamajka zvíťazila nad Novou Kaledóniou 1:0 gólom útočníka Wrexhamu Baileyho Cadamarteriho z 18. minúty. V priamom súboji o účasť na šampionáte tak opäť v Mexiku nastúpia proti sebe Jamajka s Konžskou demokratickou republikou a Bolívia s Irakom.
Futbalisti Chorvátska zvíťazili v noci na piatok v prípravnom stretnutí pred MS 2026 nad Kolumbiou 2:1. Všetky góly padli v prvom polčase. Duel sa hral v Orlande na Floride.
kvalifikácia MS 2026 - interkontinentálna baráž, semifinále:
Bolívia - Surinam 2:1 (0:0)
Góly: 72. Paniagua, 79. Miguelito (z 11 m) - 48. Van Gelderen
/hralo sa v mexickom Monterrey/
Nová Kaledónia - Jamajka 0:1 (0:1)
Gól: 18. Cadamarteri
/hralo sa v mexickej Guadalajare/
prípravné:
Kolumbia - Chorvátsko 1:2 (1:2)
Góly: 2. Arias - 6. Vuškovič, 42. Matanovič.
Čile - Kapverdy 4:2 (1:2)
Góly: 16. Brereton Diaz, 58. Gutierrez, 67. Loyola, 79. Tapia - 21. Livramento, 45.+3. Lopes Cabral, ČK: 43. Borges (Kapverdy)
