Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 27. marca 2026
< sekcia Šport

Bolívia a Jamajka sa udržali v hre o šampionát

Na snímke Diego Medina sa teší z víťazstva. Foto: TASR/AP

Bolívia otočila duel so Surinamom a triumfovala 2:1.

Autor TASR
,aktualizované 
Mexiko 27. marca (TASR) - Futbalisti Bolívie a Jamajky majú aj naďalej šancu získať miestenku na majstrovstvá sveta 2026. V noci na piatok uspeli vo svojich dueloch v semifinále interkontinentálnej baráže na mexickej pôde.

Bolívia otočila duel so Surinamom a triumfovala 2:1. Rozhodujúci gól strelil v 79. minúte z penalty stredopoliar brazílskeho Santosu Miguelito. Jamajka zvíťazila nad Novou Kaledóniou 1:0 gólom útočníka Wrexhamu Baileyho Cadamarteriho z 18. minúty. V priamom súboji o účasť na šampionáte tak opäť v Mexiku nastúpia proti sebe Jamajka s Konžskou demokratickou republikou a Bolívia s Irakom.



kvalifikácia MS 2026 - interkontinentálna baráž, semifinále:

Bolívia - Surinam 2:1 (0:0)

Góly: 72. Paniagua, 79. Miguelito (z 11 m) - 48. Van Gelderen

/hralo sa v mexickom Monterrey/



Nová Kaledónia - Jamajka 0:1 (0:1)

Gól: 18. Cadamarteri

/hralo sa v mexickej Guadalajare/


Futbalisti Chorvátska zvíťazili v noci na piatok v prípravnom stretnutí pred MS 2026 nad Kolumbiou 2:1. Všetky góly padli v prvom polčase. Duel sa hral v Orlande na Floride.



prípravné:

Kolumbia - Chorvátsko 1:2 (1:2)

Góly: 2. Arias - 6. Vuškovič, 42. Matanovič.



Čile - Kapverdy 4:2 (1:2)

Góly: 16. Brereton Diaz, 58. Gutierrez, 67. Loyola, 79. Tapia - 21. Livramento, 45.+3. Lopes Cabral, ČK: 43. Borges (Kapverdy)
