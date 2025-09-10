< sekcia Šport
Bolívia zvíťazila nad Brazíliou 1:0 a bude hrať baráž o postup na MS
Jediný gól duelu vsietil v nadstavení prvého polčasu z penalty Miguelito.
Autor TASR
La Paz 10. septembra (TASR) - Futbalisti Bolívie zostali v hre o postup na MS 2026. V záverečnom 18. kole juhoamerickej kvalifikácie zdolali v stredu doma Brazíliu 1:0 a obsadili konečnú 7. priečku, ktorá im zaručuje účasť v interkontinentálnej baráži. Jediný gól duelu vsietil v nadstavení prvého polčasu z penalty Miguelito.
Bolívijčania pripravili o možnosť zabojovať o účasť na šampionáte v USA, Mexiku a Kanade Venezuelu, ktorá prehrala doma s Kolumbiou 3:6. V stretnutí sa zaskvel útočník Sportingu Lisabon Luis Suarez, ktorý dal štyri góly. Už pred záverečným kolom mala istotu priameho postupu šestica tímov - Argentína, Ekvádor, Kolumbia, Uruguaj, Brazília a Paraguaj. Brazília prehrou v Bolívii klesla z druhého na konečné piate miesto, Ekvádor na záver zdolal víťaza kvalifikácie Argentínu 1:0 gólom Ennera Valenciu z penalty a poskočil na druhú priečku.
Juhoamerická kvalifikácia MS - záverečné 18. kolo:
Ekvádor - Argentína 1:0 (0:0)
Gól: 45.+13. E. Valencia (z 11 m). ČK: 50. Caicedo po 2. ŽK - 31. Otamendi
Bolívia - Brazília 1:0 (1:0)
Gól: 45.+4. Miguelito (z 11 m)
Čile - Uruguaj 0:0
Peru - Paraguaj 0:1 (0:0)
Gól: 78. Galarza
Venezuela - Kolumbia 3:6 (2:2)
Góly: 3. Segovia, 12. Martinez, 76. Rondon - 42., 50., 59. a 67. Suarez, 10. Mina, 78. Cordoba
konečná tabuľka:
1. Argentína 18 12 2 4 31:10 38*
2. Ekvádor 18 8 8 2 14:5 29*
3. Kolumbia 18 7 7 4 28:18 28*
4. Uruguaj 18 7 7 4 22:12 28*
5. Brazília 18 8 4 6 24:17 28*
6. Paraguaj 18 7 7 4 14:10 28*
--------------------------------
7. Bolívia 18 6 2 10 17:35 20**
--------------------------------
8. Venezuela 18 4 6 8 18:28 18
9. Peru 18 2 6 10 6:21 12
10. Čile 18 2 5 11 9:27 11
*-postup na MS
**-účasť v interkontinentálnej baráži
