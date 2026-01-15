< sekcia Šport
Bologna vyhrala v dohrávke 16. kola Serie A na trávniku Verony 3:2
Víťazný gól na priebežných 3:1 padol v 44. minúte v podaní argentínskeho útočníka Santiaga Castra.
Autor TASR
Rím 15. januára (TASR) - Futbalisti Bologne vyhrali vo štvrtkovej dohrávke 16. kola Serie A na trávniku Verony 3:2. Víťazný gól na priebežných 3:1 padol v 44. minúte v podaní argentínskeho útočníka Santiaga Castra. Jeho tím poskočil v tabuľke na ôsme miesto, Verona padla na poslednú priečku, o skóre za Pisu.
dohrávka 16. kola Serie A - sumár:
Hellas Verona - FC Bologna 2:3 (1:3)
Góly: 13. Orban, 72. Freuler (vlastný) - 21. Orsolini, 29. Odgaard, 44. Castro
