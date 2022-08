Bologna zamietla ponuku za Arnautoviča, Manchester ďalšiu nepošle

Bologna 9. augusta (TASR) - Rakúsky futbalový reprezentant Marko Arnautovič nebude hrať za Manchester United. Anglický klub ukončil snahy priviesť ho späť na ostrovy po tom, ako Bologna zamietla jeho ponuku vo výške 8,5 miliónov eur.



Tridsaťtriročný útočník pôsobil v Anglicku v rokoch 2013 až 2019 v Stoke City a West Hame, z ktorého odišiel do Číny. Po trojročnej anabáze v Šanghaji Port zamieril do talianskej Bologne. V jej drese odohral v uplynulej sezóne 34 zápasov a strelil 15 gólov.



Nový tréner United Erik ten Hag pracoval s Arnautovičom už v úvode jeho kariéry v Twente Enschede, vtedy ešte ako asistent kouča Stevea McClarena. V Manchestri si teraz vymenili úlohy, spoluprácu s dlhoročným rakúskym reprezentantom však neobnovia. "Nie je na predaj a nie je to otázka ceny. Je v centre nášho projektu a chceme s ním pokračovať," citovala agentúra APA športového riaditeľa Bologne Marca di Vaia. Arnautovič má s klubom zmluvu do leta 2024.



O jeho služby sa údajne zaujíma aj Juventus Turín, ktorý ho chce ako náhradníka a najmä mentora srbského útočníka Dušana Vlahoviča.