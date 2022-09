Bologna zdolala Fiorentinu 2:1, úspešná premiéra Mottu

Serie A - 6. kolo:



FC Bologna - ACF Fiorentina 2:1 (0:0)



Góly: 59. Barrow, 62. Arnautovič - 54. Martinez Quarta, ČK: 90.+7 Igor (Fiorentina)







US Lecce - AS Monza 1:1 (0:1)



Góly: 48. Gonzalez - 35. Sensi







Sassuolo Calcio - Udinese Calcio 1:3 (1:0)



Góly: 33. Frattesi - 75. a 90.+2 Beto, 90.+1 Samardžič, ČK: 44. Tressoldi (Sassuolo)







Atalanta Bergamo - US Cremonese 1:1 (0:0)



Góly: 74. Demiral - 78. Valeri









Rím 11. septembra (TASR) - Futbalisti Atalanty Bergamo prepásli príležitosť dostať sa na čelo tabuľky Serie A. V nedeľnom domácom zápase 6. kola remizovali s Cremonese 1:1, hostia si pripísali druhý bod v sezóne. Lídrom súťaže zostal SSC Neapol so 14 bodmi, Atalanta je druhá o skóre. Štrnásť bodov má aj obhajca titulu AC Miláno na treťom mieste.Úspešnú premiéru na lavičke Bologne má za sebou Thiago Motta. Pod novým trénerom mužstvo zvíťazilo nad Fiorentinou 2:1 a dosiahol prvý triumf v sezóne.Udinese zvíťazilo na pôde Sassuola 3:1, hostia rozhodli o svojom triumfe dvoma gólmi v nadstavenom čase.