< sekcia Šport
Bologna zdolala Janov gólom z penalty v deviatej minúte nadstavenia
Juventus premiérovo stratil body, ale poskočil na prvé miesto neúplnej tabuľky o bod pred Neapol.
Autor TASR
Miláno 20. septembra (TASR) - Futbalisti Hellasu Verona remizovali v sobotnom dueli štvrtého kola talianskej Serie A doma s Juventusom Turín 1:1. V novom ročníku najvyššej súťaže tak stále čakajú na prvé víťazstvo. Juventus premiérovo stratil body, ale poskočil na prvé miesto neúplnej tabuľky o bod pred Neapol, ktorý má zápas k dobru.
V zostave Hellasu naďalej pre zranenie absentuje slovenský reprezentant Tomáš Suslov. Juventus poslal v 19. minúte do vedenia portugalský krídelník Francisco Conceicao, no ešte do prestávky vyrovnal z pokutového kopu nigérijský útočník Gift Orban. Hellas sa v 67. minúte chvíľu tešil aj z druhého zásahu, no gólová hlavička Suata Serdara neplatila pre ofsajd. Verona má po štyroch dueloch na konte iba tri body za remízy a je priebežne pätnásta. „Stará dáma“ nazbierala 10 bodov.
Bologna otočila skóre súboja s FC Janov na 2:1 v úplnom závere, keď Riccardo Orsolini rozhodol gólom z penalty v 99. minúte. Pre Bolognu to bol druhý ligový triumf a je priebežne ôsma. Janov je naďalej bez víťazstva, s dvoma bodmi mu patrí 17. priečka.
Serie A - 4. kolo:
V zostave Hellasu naďalej pre zranenie absentuje slovenský reprezentant Tomáš Suslov. Juventus poslal v 19. minúte do vedenia portugalský krídelník Francisco Conceicao, no ešte do prestávky vyrovnal z pokutového kopu nigérijský útočník Gift Orban. Hellas sa v 67. minúte chvíľu tešil aj z druhého zásahu, no gólová hlavička Suata Serdara neplatila pre ofsajd. Verona má po štyroch dueloch na konte iba tri body za remízy a je priebežne pätnásta. „Stará dáma“ nazbierala 10 bodov.
Bologna otočila skóre súboja s FC Janov na 2:1 v úplnom závere, keď Riccardo Orsolini rozhodol gólom z penalty v 99. minúte. Pre Bolognu to bol druhý ligový triumf a je priebežne ôsma. Janov je naďalej bez víťazstva, s dvoma bodmi mu patrí 17. priečka.
Serie A - 4. kolo:
FC Bologna - FC Janov 2:1 (0:0)
Góly: 73. Castro, 90.+9 Orsolini (z 11 m) – 63. Ellertsson
Góly: 73. Castro, 90.+9 Orsolini (z 11 m) – 63. Ellertsson
Hellas Verona – Juventus Turín 1:1 (1:1)
Góly: 44. Orban (pen.) – 19. Conceicao
Góly: 44. Orban (pen.) – 19. Conceicao