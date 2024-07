Bologna získala holandského útočníka Dallingu z Toulouse

Bologna 23. júla (TASR) - Holandský futbalový útočník Thijs Dallinga zamieril z francúzskeho tímu Toulouse do talianskej Bologne. Klub za neho zaplatil 15 miliónov eur.



Dallinga prišiel do Bologne ako náhrada za krajana Joshuu Zirkzeea, ktorý zamieril do Manchestru United. V drese účastníka francúzskej Ligue 1 strelil vo všetkých súťažiach 37 gólov.