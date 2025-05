Bologna získala tretíkrát Taliansky pohár, AC Miláno zdolala 1:0

finále Talianskeho pohára:



AC Miláno - FC Bologna 0:1 (0:0)



Gól: 53. Ndoye. ŽK. Tomori, Pulisic - Ferguson, Fabbian, Lucumi



AC: Maignan - Tomori (62. Walker), Gabbia, Pavlovič - Jimenez (62. Felix), Fofana (88. Chukwueze), Reijnders, T. Hernandez - Pulisic (88. Abraham), Jovič (62. Gimenez), Leao



Bologna: Skorupski - Holm (76. Calabria), Beukema, Lucumi, Miranda - Ferguson, Freuler - Orsolini (69. Casale), Fabbian (69. Pobega), Ndoye (80. Odgaard) - Castro (80. Dallinga)

Rím 14. mája (TASR) - Futbalisti FC Bologna získali tretíkrát v histórii Taliansky pohár. V stredajšom finále zvíťazili na rímskom Stadio Olimpico nad AC Miláno 1:0. O ich triumfe rozhodol v 53. minúte švajčiarsky krídelník Dan Ndoye. Pre tím z metropoly regiónu Emilia Romagna je to prvá pohárová trofej od roku 1974.Bologna sa rýchlo mohla ujať vedenia, šancu Castra však výborným zákrokom zneškodnil Maignan. Na druhej stráne sa krátko na to pri dvoch šanciach Jimeneza vyznamenal Skorupski. V druhom dejstve ako prvý pohrozil Leao, v 53. minúte však udrela Bologna. Orsolinovu strelu obrana AC zblokovala, no k lopte sa dostal Ndoye, ktorý sa uvoľnil a prekonal Maignana. Bologna si už tesný náskok udržala až do konca.