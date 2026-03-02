< sekcia Šport
Bologna zvíťazila na pôde Pisy 1:0, v 90. minúte rozhodol Odgaard
Bologna vyhrala tretí zápas za sebou a v tabuľke jej patrí ôsme miesto, Pisa figuruje naďalej na predposlednej 19. priečke.
Autor TASR
Rím 2. marca (TASR) - Futbalisti Bologne uspeli v pondelkovom stretnutí 27. kola talianskej Serie A na pôde Pisy 1:0. O triumfe hostí rozhodol v 90. minúte striedajúci dánsky útočník Jens Odgaard. Duel nedohral český obranca Martin Vitík po tom, ako dostal loptou do hlavy, stopér hostí musel striedať už v 21. minúte. Bologna vyhrala tretí zápas za sebou a v tabuľke jej patrí ôsme miesto, Pisa figuruje naďalej na predposlednej 19. priečke.
Serie A - 27. kolo:
Pisa SC - FC Bologna 0:1 (0:0)
Gól: 90. Odgaard
