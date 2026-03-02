Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bologna zvíťazila na pôde Pisy 1:0, v 90. minúte rozhodol Odgaard

Nicolo Casale z Bologne a Malthe Hojholt z Pisy (vpravo) bojujú o loptu počas futbalového zápasu Serie A medzi Pisou a Bolognou v Pise v Taliansku v pondelok 2. marca 2026. Foto: TASR/AP

Bologna vyhrala tretí zápas za sebou a v tabuľke jej patrí ôsme miesto, Pisa figuruje naďalej na predposlednej 19. priečke.

Autor TASR
Rím 2. marca (TASR) - Futbalisti Bologne uspeli v pondelkovom stretnutí 27. kola talianskej Serie A na pôde Pisy 1:0. O triumfe hostí rozhodol v 90. minúte striedajúci dánsky útočník Jens Odgaard. Duel nedohral český obranca Martin Vitík po tom, ako dostal loptou do hlavy, stopér hostí musel striedať už v 21. minúte. Bologna vyhrala tretí zápas za sebou a v tabuľke jej patrí ôsme miesto, Pisa figuruje naďalej na predposlednej 19. priečke.

Serie A - 27. kolo:

Pisa SC - FC Bologna 0:1 (0:0)

Gól: 90. Odgaard
