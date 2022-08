Bolová je prvá žena, ktorá vyhrala na ME beh na 400 m i 400 m prek.

ME v Mníchove - finálové výsledky večerného bloku V. súťažného dňa:



Muži:



200 m:

1. Zharnel Hughes 20,07 s,

2. Nethaneel Mitchell-Blake (obaja V.Brit.) 20,17,

3. Filippo Tortu (Tal.) 20,27,

4. Charles Dobson (V.Brit.) 20,34,

5. Joshua Hartmann (Nem.) 20,50,

6. Pol Retamal (Šp.) 20,63.



400 m prek.:

1. Karsten Warholm (Nór.) 47,12 - rekord ME,

2. Wilfried Happio (Fr.) 48,56,

3. Yasmani Copello (Tur.) 48,78,

4. Ludvy Vaillant (Fr.) 48,79,

5. Joshua Abuaku (Nem.) 48,79,

6. Julien Watrin (Belg.) 48,98.



3000 m prek.:

1. Topi Raitanen (Fín.) 8:21,80 min,

2. Ahmed Abdelwahed 8:22,35,

3. Osama Zoghlami (obaja Tal.) 8:23,44,

4. Daniel Arce (Šp.) 8:25,00,

5. Karl Bebendorf (Nem.) 8:26,49,

6. Sebastián Martos (Šp.) 8:26,68.



disk:

1. Mykolas Alekna (Lit.) 69,78 m - rekord ME,

2. Kristjan Čeh (Slovin.) 68,28,

3. Lawrence Okoye (V.Brit.) 67,14,

4. Simon Pettersson 67,12,

5. Daniel Stahl (obaja Švéd.) 66,39,

6. Andrius Gudžius (Lit.) 65,40.





Ženy:



1500 m:

1. Laura Muirová (V.Brit.) 4:01,08 min,

2. Ciara Mageeanová (Ír.) 4:02,56,

3. Sofia Ennaouiová (Poľ.) 4:03,59,

4. Katie Snowdenová (V.Brit.) 4:04,97,

5. Hanna Kleinová (Nem.) 4:05,49,

6. Kristiina Mäkiová (ČR) 4:05,73.



400 m prek.:

1. Femke Bolová (Hol.) 52,67 s - rekord ME,

2. Viktorija Tkachuková 54,30,

3. Anna Ryžykovová (obe Ukr.) 54,86,

4. Sara Gallegová (Šp.) 54,97,

5. Amalie Iuelová (Nór.) 55,32,

6. Viivi Lehikoinenová (Fín.) 55,58.



Mníchov 18. augusta (TASR) - Holandská atlétka Femke Bolová sa stala prvou ženou, ktorá vyhrala na jedných majstrovstvách Európy beh na 400 m i 400 metrov cez prekážky. Po stredajšom triumfe na hladkej trati sa v Mníchove tešila zo zlata aj v piatok v rekorde európskych šampionátov 52,67 sekundy.Dvadsaťdvaročná Bolová skompletizovala na 400 m prekážky medailovú zbierku z uplynulých najvýznamnejších podujatí pod holým nebom. Na nedávnych MS v Eugene skončila druhá, z OH v Tokiu má bronz. V Mníchove sa o ďalšie dve medaily podelili ukrajinské atlétky, druhá skončila Viktorija Tkachuková výkonom 54,30 s a tretia bola Anna Ryžykovová (54,86 s).V rovnakej disciplíne mužov triumfoval suverénne Nór Karsten Warholm taktiež v rekorde európskych šampionátov 47,12 s. Úradujúci svetový rekordér sa tak opäť vrátil na najvyššie priečky. Dvadsaťšesťročný olympijský šampión z Tokia sa v prebiehajúcej sezóne zranil pri prvom štarte pod otvoreným nebom na mítingu Diamantovej ligy v Rabate a dokopy sa dal až tesne pred štartom MS v Eugene. Tam mu však došli sily na záverečnej stovke a neobhájil titul, keď dobehol siedmy. V Mníchove sa mu to už podarilo a pred druhým Francúzom Wilfriedom Happiom mal náskok 1,44 sekundy. Bronz získal Turek Yasmani Copello (48,78 s).Britský šprintér Zharnel Hughes získal zlato na 200 m trati. V piatkovom finále triumfoval časom 20,07 s, čo je jeho sezónne maximum. Úspech Veľkej Británie podčiarkol druhým miestom Nethaneel Mitchell-Blake (20,17 s), bronz získal Talian Filippo Tortu (20,27 s). Pre dvadsaťsedemročného Hughesa to bol premiérový cenný kov na 200 m trati, v Mníchove získal striebro na stovke a na ME 2018 v Berlíne zaznamenal zlato na 100 m i 4x100 metrov. Z MS má striebro (2019) a bronz (2022) v štafetách. Mitchell-Blake zopakoval strieborný úspech spred štyroch rokov. Preteky nedokončil Turek Ramil Gulijev, ktorý sa po pár metroch zranil. Slovenský šprintér Ján Volko sa do finále nedostal o jednu stotinu sekundy. Vo štvrtkovom treťom semifinále obsadil 4. miesto výkonom sezóny 20,39 s. O finále ho obral Španiel Pol Retamal, ktorý v piatok finišoval na 6. mieste (20,63 s). Volko obsadil celkovo 9. miesto.Majstrom Európy v disku sa stal Mykolas Alekna. Iba devätnásťročný Litovčan vyhral v rekorde európskeho šampionátu 69,78 metrov. Pripísal si druhý veľký úspech v priebehu pár týždňov, na MS v Eugene skončil druhý, keď ho zdolal len Kristjan Čeh. Teraz si pozície vymenili a Slovinec bral striebro výkonom 68,28 m, bronz získal Brit Lawrence Okoye (67,14 m).V behu na 1500 m žien obhájila titul z ME v Berlíne 2018 Laura Muirová. Dvadsaťdeväťročná britská atlétka dosiahla čas 4:01,08 minúty a pred druhou Ciarou Mageeanovou z Írska vyhrala o 1,48 sekundy. Bronz získala Poľka Sofia Ennaouiová so stratou 2,51 s. Muirová skompletizovala medailovú zbierku z troch posledných vrcholových akcií. V americkom Eugene skončila bronzová, na OH v Tokiu získala striebro.Premiérovú medailu z európskych šampionátov a hneď zlatú získal Topi Raitanen na 3000 m cez prekážky časom 8:21,80 min. Dvadsaťšesťročný Fín v úvode udával tempo pretekov, potom prenechal miesto na čele trojici Talianov, no nastúpil v úvode záverečného kola a vo finiši nedal nikomu šancu. Taliani si rozdelili ďalšie dve medaily, druhý finišoval líder tohtoročných európskych tabuliek Ahmed Abdelwahed so stratou 55 stotín sekundy, bronz získal Osama Zoghlami (+1,64 s).Ukrajinka Maryna Bechová-Romančuková ovládla trojskok žien, keď v piatom pokuse doletela na 15,02 m, čo je najlepší európsky výkon roka. Vynahradila si tak diaľku, v ktorej jej ušla medaila o štyri centimetre a skončila štvrtá. Striebro získala Fínka Kristiina Mäkeläová (14,64 m) a bronz Izraelčanka Hanna Minenková (14,45 m).Piaty finálový večer vyvrcholil ženskou dvestovkou, v ktorej dosiahla premiérové zlato na ME Švajčiarka Mujinga Kambundjiová, keď vyhrala časom 22,32 s. Tridsaťročná atlétka tak zavŕšila úspešné vystúpenie v Mníchove, na stovke získala striebro. Druhá finišovala Britka Dina Asherová-Smithová (22,43 s) a tretia skončila Ida Karstoftová z Dánska (22,72 s).