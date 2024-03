Bolová zlepšila vlastný svetový rekord na 400 m

Halové MS v Glasgowe - finále:



MUŽI



400 m: 1. Alexander Doom (Belg.) 45,25 s, 2. Karsten Warholm (Nór.) 45,34, 3. Rusheen McDonald (Jam.) 45,65, 4. Joao Coelho (Portug.) 45,86, 5. Attila Molnár (Maď.) 46,11, 6. Matej Krsek (ČR) 46,47



3000 m: 1. Josh Kerr (V. Brit.) 7:42,98 min, 2. Yared Nuguse (USA) 7:43,59, 3. Selemon Barega (Et.) 7:43,64, 4. Getnet Wale (Et.) 7:44,77, 5. Olin Hacker (USA) 7:45,40, 6. Adel Mechaal (Šp.) 7:45,67



60 m prek.: 1. Grant Holloway (USA) 7,29 s - vyrovnaný rekord šampionátu, 2. Lorenzo Ndele Simonelli (Tal.) 7,43, 3. Just Kwaou-Mathey (Fr.) 7,47, 4. Enrique Llopis (Šp.) 7,53, 5. Jakub Szymaňski (Poľ.) 7,55, 6. Trey Cunningham (USA) 7,55



diaľka: 1. Miltiadis Tentoglu (Gréc.) 822 cm (druhý výkon 819), 2. Mattia Furlani (Tal.) 822 (810), 3. Carey McLeod (Jam.) 821, 4. Simon Batz (Nem.) 806 (797), 5. Jarrion Lawson (USA) 806 (792), 6. Tajay Gayle (Jam.) 789



trojskok: 1. Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso) 17,53 m, 2. Yasser Mohamed Triki (Alž.) 17,35, 3. Tiago Pereira (Portug.) 17,08, 4. Fang Jao-čching (Čína) 16,93, 5. Emmanuel Ihemeje (Tal.) 16,90, 6. Donald Scott (USA) 16,88







ŽENY



60 m: 1. Julien Alfredová (Sv. Lucia) 6,98 s - svetový výkon roka, 2. Ewa Swobodová (Poľ.) 7,00, 3. Zaynab Dossová (Tal.) 7,05, 4. Zoe Hobbsová (Austr.) 7,06 - kontinentálny rekord, 5. Mikiah Briscová (USA) 7,08, 6. Rani Rosiusová (Belg.) 7,14



400 m: 1. Femke Bolová 49,17 s - svetový rekord, 2. Lieke Klaverová (obe Hol.) 50,16, 3. Alexis Holmesová (USA) 50,24, 4. Laviai Nielsenová (V. Brit.) 50,89, 5. Talitha Diggsová (USA) 51,23, 6. Susanne Goglová-Walliová (Rak.) 51,37



3000 m: 1. Elle St. Pierreová (USA) 8:20,87 min - rekord šampionátu, 2. Gudaf Tsegayová (Et.) 8:21,13, 3. Beatrice Chepkoechová (Keňa) 8:22,68, 4. Jessica Hullová (Austr.) 8:24,39 - kontinentálny rekord, 5. Laura Muirová (V. Brit.) 8:29,76, 6. Lemlem Hailuová (Et.) 8:30,36



žrď: 1. Molly Cauderyová (V. Brit.) 480 cm, 2. Eliza McCartneyová (N. Zél.) 480, 3. Katie Moonová (USA) 475, 4. Angelica Moserová (Švajč.) 475, 5. Sandi Morrisová (USA) 465, 6. Amálie Švábiková (ČR) 465

Glasgow 2. marca (TASR) - Holandská bežkyňa Femke Bolová získala zlato na 400 m na atletických halových MS v Glasgowe v novom svetovom rekorde 49,17 s. Svoj vlastný najlepší čas histórie z tohto roku vylepšila o sedem stotín sekundy. Najkratší šprint žien sa stal korisťou Julien Alfredovej, ktorá sa postarala o historicky prvú medailu zo šampionátu pre Svätú Luciu a hneď najcennejšiu. Zvíťazila vo svetovom výkone roka 6,98 s.Bolová pokorila svetový rekord už 18. februára v Apeldoorne, keď dosiahla výkon 49,24 s. Aj vtedy vylepšila svoje vlastné historické maximum a to o dve stotinky. Aktuálne tak drží na 200-metrovom ovále tri najlepšie časy histórie. Bežkyňa, ktorej primárnou disciplínou pod otvoreným nebom je 400 m prek., získala druhú individuálnu medailu z halových MS. Pred dvoma rokmi v Belehrade obsadila druhú priečku, keď ju zdolala Bahamčanka Shaunae Millerová-Uibová. Za Bolovou dobehla druhá ďalšia Holanďanka Lieke Klaverová (50,16), bronz získala Američanka Alexis Holmesová (50,24).Aj rovnaká disciplína mužov mala patriť fenomenálnemu prekážkarovi, no svetového rekordéra zo 400 m prek. Karstena Warholma z Nórska zaskočil na cieľovej čiare Belgičan Alexander Doom. Zvíťazil výkonom 45,25 s a Warholma zdolal o deväť stotín sekundy. Bronz získal Rusheen McDonald z Jamajky za 45,65.Alfredovú nezaskočilo ani to, že v semifinále prekonala jej svetový výkon roka Ewa Swobodová výkonom 6,98. Reprezentantka štátu z Karibskej oblasti jej čas vo finále vyrovnala, Poľka vo finále predviedla o dve stotiny horší a patrí jej striebro. Z bronzu sa tešila Talianka Zaynab Dossová (7,05).Američan Grant Holloway potvrdil, že je fenoménom na trati 60 m prek. Neprehral na nej už desať rokov a v Glasgowe obhájil zlato, keď vyrovnal vlastný rekord šampionátu 7,29 s.Domácich fanúšikov potešil triumfom na 3000 m Josh Kerr. Úradujúci svetový šampión z Budapešti na 1500 m zabehol 7:42,98 min a stal sa prvým Európanom, ktorý získal zlato v tejto disciplíne od roku 1995, keď v Barcelone uspel Talian Gennaro di Napoli. Striebro vybojoval pre USA Yared Nuguse za 7:43,59, obhajca titulu Selemon Barega z Etiópie sa musel uspokojiť s bronzom (7:43,64).Ani v ženských pretekoch na rovnakej trati neprišlo k očakávanému prvenstvu Etiópie. Svetovú rekordérku na 5000 m Gudaf Tsegayovú totiž vo finiši zdolala Američanka Elle St. Pierreová, ktorá zabehla nový rekord šampionátu 8:20,87 min.Grék Miltiadis Tentoglu obhájil titul v skoku do diaľky. Podarilo sa mu to v dramatickej súťaži, keď v súboji s Talianom Mattiou Forlanim musel rozhodnúť až druhý najlepší pokus, keďže obaja skočili 822 cm. Bronzový Jamajčan Carey McLeod zaostal iba o jediný centimeter. Grék aj Talian svoj najlepší skok predviedli v úvodnej sérii. Úradujúci olympijský šampión i majster sveta Tentoglu však pridal aj 819 záverečným pokusom. Iba 19-ročný Furlani sa v štvrtej sérii na chvíľu posunul do čela, keď predviedol svoj druhý najlepší výkon 810, no skúsený Grék ihneď vzápätí odpovedal skokom dlhým 815 m, čo bol napokon jeho tretí najlepší pokus v súťaži.Zlato pre domáce farby zariadila aj Molly Cauderyová, ktorá triumfovala v žrdi výkonom 480 cm. V trojskoku získal zlato úradujúci majster sveta z Budapešti Hugues Fabrice Zango. Reprezentant Burkiny Faso skočil 17,53 m.