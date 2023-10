Bonaventura potvrdil formu, tréner Neapola hovoril o frustrácii

Neapol 9. októbra (TASR) - Taliansky futbalista Giacomo Bonaventura v službách Fiorentiny oslávil gólom a cenným víťazstvom na ihrisku Neapola (3:1) svoj návrat do reprezentačného tímu Talianska po troch rokoch. V nedeľňajšom zápase Serie A strelil v 63. minúte gól na 2:1 pre hostí, ktorý sa ukázal ako víťazný.



"Túto sezónu som začal naozaj dobre, som šťastný. Je to však o celom tíme, ktorému sa darí a výsledok je, že v hernej pohode sú aj jednotlivci," poznamenal Bonaventura. Meno stredopoliara figuruje v nominácii Luciana Spalletiho na nadchádzajúce zápasy C-skupiny kvalifikácie ME 2024 proti Malte (14.10.) a v Anglicku (17.10.). V národnom tíme sa objaví prvýkrát od októbra 2020. V prebiehajúcej sezóne talianskej ligy má po 8 zápasoch na konte 4 góly - rovnaký počet, ako v celej predminulej sezóne. V uplynulom ročníku 2022/23 strelil v 30 dueloch 5 gólov, jeho osobný rekord je osem presných zásahov z ročníka 2017/18.



Proti Neapolu rozhodol po tom, čo pohotovo zakončil odrazenú loptu po ofenzívnej akcii striedajúceho Alfreda Duncana. "Som naozaj šťastný z toho, ako sa mi darí, ale veľmi ma tešia aj výsledky tímu," poznamenal po nedeľňajšom víťazstve na ihrisku suveréna minulej sezóny.



Fiorentina sa postarala o druhú prehru Neapolu v sezóne a so 17 bodmi má na priebežnom štvrtom mieste 4-bodové manko na lídra tabuľky AC Miláno. Po uplynulej sezóne, v ktorej obsadila ôsme miesto, má vyššie ambície. Neapol je po prehre s Fiorentinou piaty a tréner Rudi Garcia neskrýval nespokojnosť s predvedenou hrou: "Sklamanie, frustrácia. Je to zlý výsledok. Keď takto prehráte doma a hráte s málo faulami, tak niečo nie je v poriadku." Jeho zverenci sa prezentovali 16 streleckými pokusmi (4 na bránku) a k lepšiemu výsledku im nepomohlo ani 17 priamych kopov.