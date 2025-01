Bondra sa dostal do druhého All-Star tímu Washingtonu štvrťstoročia

New York 19. januára (TASR) - Bývalý slovenský hokejový útočník Peter Bondra sa dostal do druhého All-Star tímu Washingtonu Capitals posledného štvrťstoročia. Hokejová NHL postupne zverejňuje hviezdne výbery jednotlivých tímov, ktoré zostavili viacerí renomonovaní experti NHL ako aj vybraní hráči.



V prvom tíme Capitals za obdobie od 1. januára 2000 do 31. decembra 2024 sa ocitili brankár Braden Holtby, obrancovia John Carlson a Mike Green, útočníci Nicklas Bäckström, T.J. Oshie a Alex Ovečkin.



Do druhého tímu sa dostali brankár Olie Kölzig, obrancovia Sergej Gončar a Dmitrij Orlov, útočníci Peter Bondra, Jevgenij Kuznecov a Tom Wilson.



Bondra odohral v tomto období za Washington 324 zápasov, v ktorých strelil 143 gólov a nazbieral 263 bodov. Celkovo nastúpil v drese Capitals na 961 zápasov, v ktorých dal 472 gólov a nazbieral 825 bodov. Bondra je druhý najlepší strelec v klubovej histórii Capitals, viac gólov v drese Washingtonu strelil len Ovečkin (874).



V sezóne 2003/04 sa Bondra sťahoval do Ottawy Senators, potom si obliekal dres Atlanty Thrashers a kariéru ukončil po pôsobení v Chicagu Blackhawks v sezóne 2006/07.