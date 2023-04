Bondra vie o recepte na Spišiakov, Majdan čaká dlhú a ťažkú sériu

Zvolen 4. apríla (TASR) – Semifinálová séria play-off Tipos extraligy medzi Zvolenom a Spišskou Novou Vsou je po dvoch dueloch vyrovnaná. Prvý zápas ovládli Spišiaci v riadnom hracom čase, druhý domáci tím spod Pustého hradu, avšak až po dvadsaťminútovom predĺžení a samostatných nájazdoch.



Zvolen tak odvrátil tak hrozbu dvoch prehier v rade, ktoré by mu výrazne skomplikovali situáciu za vytúženým postupom do finále, keďže doň postúpi tím so štyrmi výhrami: "Určite sme radi za víťazstvo v druhom zápase, hlavne po tom nevydarenom prvom, v ktorom sme po dvoch tretinách prehrávali 0:4. Pondelňajší duel sme dotiahli do víťazného konca, i keď nás to stálo veľa síl, keďže sa v podstate hrali až štyri tretiny a k tomu i nájazdy, ale o to lepšie to chutí," prezradil po víťazstve autor rozhodujúceho gólu v samostatných nájazdoch Radovan Bondra. Pri rozstrele presadili aj ďalší jeho dvaja spoluhráči Zuzin a Hecl. "Potešilo ma, že som dal práve ja rozhodujúci gól v nájazdoch, ale som rád, že pomohli i ostatní chlapci, ktorí dali gól, takže opadlo to zo mňa," dodal Bondra.



Zvolenčania v pondelok večer dlho hľadali recept na Spišiakov. Po dvoch tretinách prehrávali 0:1 a mohli aj vyšším rozdielom, ak by celok z východu Slovenska využil ďalšie šance. "Ja si osobne myslím, že v prvej tretine sme mali menšiu prevahu my. Tá druhá nám trošku vypadla, ale v tretej sme zabrali, povedali si pár slov, hlavne sme zostali pozitívni a chceli sme nadviazať na to, čo sme robili v zápasoch proti Novým Zámkom vo štvrťfinále. Ak sme vtedy prehrávali, tak sme stále hrali až do konca a zlomili to v náš prospech," zamyslel sa 26-ročný útočník a prezradil aj recept, akým je možné zdolať Spišiakov v ďalších dueloch: "Každý zápas je o tom, že dajú prvý gól a zatiahnu sa do stredného pásma a vyhadzujú lobované puky. Podobný štýl hokeja hrali aj Nové Zámky vo štvrťfinále. Rozoberáme to, snažíme sa cez to prechádzať, ide to ťažšie, pretože Spišiaci majú kvalitných hráčov, ktorí to dobre zastavujú v strednom pásme. Našli sme však na to recept v tomto druhom zápase a verím, že nájdeme aj v ďalšom u nich."



Nechýbalo veľa a kompatibilná hra Spišskej Novej Vsi mohla sláviť úspech nielen v prvom, ale aj v druhom semifinálovom dueli play off pod Pustým hradom. Najmä Juraj Majdan mohol Zvolenčanov priklincovať druhým gólom, ak by premenil jednu zo svojich šancí. "Mali sme na víťazstvo aj v tomto druhom zápase. Je to veľká škoda, lebo sme v riadnom hracom čase hrali 60 minút výborne. Až v predĺžení prevzal Zvolen trošku taktovku, hoci aj my sme v ňom mali šance. Bolo to ťažké pre nás, ale síl máme dosť. Je to škoda, mrzí to, ale bod v rámci dvojzápasu na ľade súpera je dobrý. Verím, že doma spravíme oba zápasy. Tešíme sa na ne všetci. Séria za tohto stavu 1:1 dostala nový impulz a podľa mňa bude dlhá i ťažká. Verím, že so šťastným koncom pre nás," uzavrel Majdan.