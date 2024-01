Boniface musí ísť na operáciu,Leverkusenu bude chýbať takmer 3 mesiace

Düsseldorf 9. januára (TASR) - Nigérijský futbalista Victor Boniface musí ísť na operáciu slabín a nemeckému klubu Bayeru Leverkusen bude chýbať takmer tri mesiace. Najlepší strelec lídra Bundesligy sa zranil počas tréningu národného tímu a prišiel tak o účasť na Africkom pohári národov.



Vedenie Leverkusenu v utorok oznámilo, že vyšetrenie magnetickou rezonanciou v Kolíne nad Rýnom po jeho návrate do Nemecka odhalilo rozsah zranenia a že v najbližších dňoch pôjde Boniface pod skalpel. Do kádra by sa mohol vrátiť začiatkom apríla.



Dvadsaťtriročný útočník strelil v tomto ročníku desať gólov. Tím Xabiho Alonsa aj vďaka nemu neprehral 25 zápasov vo všetkých súťažiach v prebiehajúcej sezóne, čo je nemecký rekord.



V kádri nigérijskej reprezentácie ho počas APN nahradí Terem Moffi. "Veľa šťastia chlapci. Na APN vám prajem všetko najlepšie," napísal Boniface po zranení na sociálnych sieťach. Informovala o tom agentúra AFP.