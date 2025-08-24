< sekcia Šport
Boniface sa nestane novou posilou AC Miláno
Vedenie účastníka Serie A urobilo rozhodnutie u 24-ročnom reprezentantovi Nigérie po sérii zdravotných prehliadok.
Autor TASR
Miláno 24. augusta (TASR) - Taliansky futbalový klub AC Miláno sa rozhodol neangažovať Victora Bonifacea z Bayeru Leverkusen. Vedenie účastníka Serie A urobilo rozhodnutie u 24-ročnom reprezentantovi Nigérie po sérii zdravotných prehliadok.
Obe strany už boli dohodnuté na hosťovaní útočníka s následnou opciou na trvalý prestup, ale napokon nepríde k zrealizovaniu transferu. Bonifacea dlhodobo trápia zdravotné problémy, počas pôsobenia v nórskom Bodö/Glimt si dvakrát natrhol skrížené väzy v kolene a v nedávnej minulosti viackrát absentoval pre svalové problémy. V predchádzajúcom ročníku odohral 27 súťažných zápasov, zaznamenal v nich 11 presných zásahov. Informovala agentúra DPA.
