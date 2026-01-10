< sekcia Šport
Boniface sa podrobí operácii kolena, Werderu bude chýbať mesiace
Podľa slov Petra Niemeyera, ktorý vo Werderi zastáva funkciu šéfa pre futbalové operácie, je budúcnosť Bonifacea v klube neistá.
Autor TASR
Hannover 10. januára (TASR) - Nigérijský futbalista Victor Boniface sa v nedeľu v Innsbrucku podrobí operácii kolena. Bundesligovému klubu Werder Brémy bude chýbať niekoľko mesiacov.
Podľa slov Petra Niemeyera, ktorý vo Werderi zastáva funkciu šéfa pre futbalové operácie, je budúcnosť Bonifacea v klube neistá. „Victor je u nás na hosťovaní do konca sezóny. Čaká ho teraz dlhá rekonvalescencia a nie je isté, či sa ešte objaví v našom drese,“ citovala Niemeyera agentúra DPA.
