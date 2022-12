Bonou po postupe Maroka: Rozstrel je o šťastí aj o intuícii

Dauha 7. decembra (TASR) - Po 12 rokoch bude mať africký futbal opäť svoje zastúpenie vo štvrťfinále MS. Maroko v osemfinále šampionátu v Katare potvrdilo pozíciu "čierneho koňa" a po bezgólovej remíze so Španielskom zdolalo papierového favorita 3:0 v rozstrele zo značky 11 m. Brankár Yassine Bounou chytil dve jedenástky a Maročanov definitívne poslal medzi elitnú osmičku Achraf Hakimi, rodák z Madridu.



"Pri jedenástkach je to trochu o šťastí a trochu o intuícii. Klobúk dole pred výkonom celého tímu, každý hráč nechal na ihrisku všetko. Nie je jednoduché udržať si počas 120 minút maximálnu koncentráciu, navyše proti Španielom, ktorí majú vysoké percento držania lopty. Chvíľu potrvá, kým si naplno uvedomíme, čo sme dosiahli. Postúpili sme z ťažkej skupiny a teraz sme prvýkrát vo štvrťfinále, je to neuveriteľné. V mene celého tímu by som sa chcel poďakovať našim fanúšikom za podporu, účasť medzi elitnou svetovou osmičkou je pre všetkých Maročanov krásny darček," uviedol brankár Sevilly pre akreditované médiá.



Tréner Maroka Walid Regragui ušil na Španielov účinnú taktiku. Africký tím rovnako ako v predchádzajúcich dueloch na turnaji zdobila dobrá organizácia hry. "Odohrali sme neskutočný zápas, aj po taktickej stránke. Španieli nás chceli unaviť, ale my sme nehrali iba na remízu a rozstrel, mali sme tiež svoje príležitosti. Dali sme do toho neuveriteľne veľa energie a srdca. Teraz sa dáme do poriadku a ideme ďalej," poznamenal kouč, ktorý začiatkom septembra nahradil pri kormidle Vahida Halilhodžiča a podarilo sa mu stmeliť mužstvo, do tímu sa vrátili dlhoročné opory ofenzívy Hakim Ziyech a Sofiane Boufal.



Po postupe do štvrťfinále zaplavili ulice v Dauhe tisíce marockých fanúšikov, epicentrom osláv bolo trhovisko Souq Waqif v centre katarskej metropoly. Do osláv sa zapojili aj katarskí a egyptskí priaznivci. "Je to prvý svetový futbalový šampionát na arabskom území a Maroko na ňom rúbe naozaj vysoko. Celý arabský svet môže byť hrdý na to, čo toto mužstvo v Katare dokázalo," povedal jeden z fanúšikov Yussuf Akram.



V španielskej hre v dueli s Marokom chýbal moment prekvapenia. Tím Luisa Enriqueho mal síce územnú prevahu, no za celý zápas vyslal na bránku súpera iba dve strely. "Španielsko doplatilo na to, že nemalo vo svojom strede rozdielového hráča, ktorý by v rozhodujúcich momentoch zobral na seba zodpovednosť," napísal denník Marca. Enrique nezaradil do nominácie Sergia Ramosa, Marcosa Alonsa ani útočníka Iaga Aspasa, ktorý v uplynulých rokoch získal štyrikrát Zarrovu trofej pre najlepšieho španielskeho strelca La Ligy.



Španieli sa po úvodnom vysokom víťazstve 7:0 nad Kostarikou v ofenzíve trápili. Proti Maroku priniesol oživenie striedajúci Nico Williams, no ani jeho krídelné prieniky nepriniesli gólové zakončenie. Enrique po osemfinálovom vypadnutí svojho tímu uviedol, že zváži svoju ďalšiu budúcnosť. "Počas MS ešte nie je správny čas na diskusiu o mojej trénerskej budúcnosti. Končí sa mi zmluva, ale vo vedení reprezentácie som spokojný a cítim aj podporu zo strany federácie. Potrebujem sa v pokoji rozhodnúť o tom, čo je najlepšie pre mňa a pre tím," zdôraznil Enrique, ktorý prvýkrát viedol španielsky tím od júla 2018 do júna 2019. Následne pre rodinné dôvody odišiel z funkcie, no v novembri 2019 sa do nej vrátil.