Bonucci, Verratti a Jorginho chýbajú v nominácii trénera Spallettiho

nominácia:



brankári: Gianluigi Donnarumma (Paríž Saint-Germain), Alex Meret (Neapol), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham)



obrancovia: Alessandro Bastoni (Inter Miláno), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nicolo Casale (Lazio), Matteo Darmian (Inter Miláno), Giovanni di Lorenzo (Neapol), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (AS Rím), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (AS Rím)



stredopoliari: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (AS Rím), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (AS Rím), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Newcastle United)



útočníci: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Neapol), Giacomo Raspadori (Neapol), Mateo Retegui (Janov), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolo Zaniolo (Aston Villa)



Miláno 1. septembra (TASR) - Leonardo Bonucci, Marco Verratti a Jorginho chýbajú v nominácii talianskeho trénera Luciana Spallettiho na dôležité zápasy kvalifikácie EURO proti Severnému Macedónsku a Ukrajine.Bonucci bol kapitán tímu pod vedením bývalého kormidelníka Roberta Manciniho. Tridsaťšesťročný obranca odohral za reprezentáciu 121 zápasov a v roku 2021 získal s krajinou titul na EURO. V piatok po dlhých rokoch odišiel z Juventusu Turín a bude hrať za Union Berlín. V reprezentačnom kádri ho nahradil Nicolo Casale z Lazia. Stredopoliari Jorginho a Verratti taktiež vybojovali titul na ME.Spalletti sa ujal kormidla len koncom júla, keď nečakane odstúpil Mancini a odišiel na lavičku Saudskej Arábie.Taliansku patrí tretia priečka v C-skupine kvalifikácie, keď zdolali Maltu 2:1 a prehrali s Anglickom 0:2.