Book sa stal novým športovým riaditeľom Dortmundu: Som nadšený

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dortmund 23. marca (TASR) - Nils-Ole Book sa stal novým športovým riaditeľom nemeckého futbalového klubu Borussia Dortmund. Vo funkcii nahradil Sebastiana Kehla, s ktorým BVB v nedeľu ukončila spoluprácu po vzájomnej dohode.

Štyridsaťročný Nemec sa vyprofiloval na horúceho kandidáta v Dortmunde najmä vďaka svojej práci v SV Elversberg, ktorý dotiahol zo štvrtej ligy do druhej. V minulej sezóne bojoval v baráži o postup do najvyššej nemeckej súťaže, no neúspešne. „S potešením oznamujeme, že sme angažovali Oleho Booka na post športového riaditeľa. Hoci je ešte mladý, už má bohaté skúsenosti v tomto odvetví. Počas spoločných rozhovorov sme si rýchlo uvedomili, že Ole má mimoriadne silný hlad po úspechu, vysoké ambície a obrovského tímového ducha. To sa dokonale zhoduje s našimi hodnotami a s tým, čo chceme v Borussii Dortmund reprezentovať,“ uviedol generálny riaditeľ Borussie Carsten Cramer pre klubový web.

Book prevezme funkciu už túto stredu a s Dortmundom podpíše kontrakt do júna 2029. „Borussia Dortmund je jeden z najväčších klubov v Európe a som naozaj nadšený, že sa mu môžem naplno venovať. Svojou troškou chcem prispieť k tomu, aby BVB smerovala k úspešnej budúcnosti,“ konštatoval Nemec.

Podľa agentúry DPA boli ďalšími kandidátmi Alexander Rosen z Hoffenheimu a Markus Krösche z Eintrachtu Frankfurt. Ten však má zmluvu s „orlami“ do roku 2028. „Nie som typ, ktorý by plánoval ďalšie kroky. Naozaj si užívam, že som v Eintrachte Frankfurt,“ vyjadril sa 45-ročný Krösche pre televíziu ZDF.
