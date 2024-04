Booker potiahol 52 bodmi Phoenix za triumfom v New Orleans

NBA - sumáre:



Detroit Pistons - Memphis Grizzlies 108:110 (29:22, 28:22, 33:41, 18:25)



najviac bodov: Cunningham 36, Ivey 20, Metu 17 - Jackson 40, Kennard 19, Clarke 15







Charlotte Hornets - Boston Celtics 104:118 (32:30, 21:29, 26:36, 25:23)



najviac bodov: Bridges 26 (11 doskokov), Williams 23, Miller 19 - Hauser a Tatum 25, Porziňgis 20







Indiana Pacers - Brooklyn Nets 133:111 (43:27, 32:20, 33:30, 25:34)



najviac bodov: Haliburton 27 (13 asistencií), Smith 17 (10 doskokov), Siakam 15 - Thomas 22, Watford 21, Bridges 19







Orlando Magic - Portland Trail Blazers 104:103 (22:23, 33:25, 28:25, 21:30)



najviac bodov: Wagner 20, Carter 17 (13 doskokov), Banchero 15 - Banton 26, Ayton 20 (12 doskokov), Walker 18







Chicago Bulls - Atlanta Hawks 101:113 (30:32, 23:29, 21:29, 27:23)



najviac bodov: DeRozan 31, White 22, Dosunmu 15 - Bogdanovič 20, Krejčí 18, Murray 17







New Orleans Pelicans - Phoenix Suns 111:124 (28:46, 26:28, 36:29, 21:21)



najviac bodov: Williamson 30, Murphy 21, McCollum 15 - Booker 52, Durant 20, Nurkič (19 doskokov) 19

New York 2. apríla (TASR) - Devin Booker pomohol 52 bodmi k víťazstvu Phoenixu na palubovke New Orleans Pelicans 124:111 v nočnom zápase NBA. Suns (44-31) sa tak priblížili na rozdiel jedného duelu k "pelikánom" (45-30) na šiestej priečke v Západnej konferencii, ktorá znamená priamy postup do play off. Tímy sa opäť stretnú v nedeľu, tentoraz vo Phoenixe.Booker predviedol svoj piaty najlepší bodový výkon v profiligovej kariére. Stal sa prvým hráčom od Wilta Chamberlaina, ktorý dosiahol aspoň 50 bodov v troch zápasoch za sebou proti tomu istému súperovi. "Bolo to ako deja vu. Keď sa to dialo, nemohol uveriť, že sa mu to podarilo znova," citovala AP Bookerovho spoluhráča Kevina Duranta.Bookera prišlo podporiť až 40 priateľov a rodinných príslušníkov z jeho rodného mesta Moss Point vzdialeného približne 170 km. Zápas si pred ich očami užil: "Znamená to pre mňa veľa. Vždy, keď dosiahnete niečo, čo sa podarilo Wiltovi Chamberlainovi, tak viete, že ste urobili niečo výnimočné." Pelicans nestačilo ani 30 bodov Ziona Williamsona. Víťazstvo Suns zároveň znamená, že tretia Minnesota má istú účasť v play off.Čech Vít Krejčí si vylepšil strelecké maximum na 18 bodov, keď premenil všetkých šesť trojok. Pomohol tak Atlante k víťazstvu 113:101 na palubovke Chicaga. "Je to o sebadôvere. Niekoľko striel trafíte, tím hrá dobre. Dobre sme si posúvali loptu, to bol dôvod, prečo sa nám darilo v streľbe," citoval Krejčího portál idnes.cz.