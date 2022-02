Booker potiahol Suns, Golden State vyhral deviaty zápas v sérii

NBA - sumáre:

Charlotte Hornets - Toronto Raptors 101:116 (21:35, 20:21, 34:24, 26:36)



Najviac bodov: Bridges 25, Rozier 20, Oubre 17 - Siakam 24 (11 doskokov), Trent 24, Anunoiby 20, 14.102 divákov.







Washington Wizards - Miami Heat 100:121 (24:39, 29:21, 17:31, 30:30)



Najviac bodov: Kispert 20, Holiday 14, Harrell 13 - Adebayo 21, Butler 19, Vincent 16, 14.222 divákov.







Chicago Bulls - Phoenix Suns 124:127 (29:36, 20:31, 34:35, 41:25)



Najviac bodov: DeRozan 38, LaVine 32, Vučevič (12 doskokov) a White po 13 - Booker 38, Paul 19 (11 asistencií), McGee 16, 20.615 divákov.







Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors 98:110 (23:20, 23:36, 26:29, 26:25)



Najviac bodov: Dort 26, Bazley 20, Giddey 16 - Thompson 21, Curry 18 (10 asistencií), Kuminga 16, 17.009 divákov.







Utah Jazz - New York Knicks 113:104 (28:28, 31:29, 23:29, 31:18)



Najviac bodov: Mitchel 32, Bogdanovič 20, Conley 18 - Randle 30, Barrett 23, Robinson 19 (21 doskokov), 18.306 divákov.

New York 8. februára (TASR) - Basketbalisti Phoenixu zvíťazili v stretnutí NBA na palubovke Chicaga 127:124. Uspeli v trinástom z predchádzajúcich štrnástich zápasov a majú najlepšiu bilanciu v celej profilige. Najlepším strelcom Suns bol autor 38 bodov Devin Booker.citovala agentúra AFP Bookera. Domácim lídrom bol DeMar DeRozan tiež s 38 bodmi, po návrate zo zranenia dal Zach LaVine 32 bodov, no Bulls to nestačilo.Golden State Warriors zdolali Oklahomu City Thunder 110:98 a hostia tak vyhrali deviaty zápas za sebou. Stephen Curry dal 18 bodov, ku ktorým pridal 10 asistencií a 9 doskokov.