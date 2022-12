Booker sa blysol 58 bodmi, zariadil obrat Phoenixu

NBA - výsledky:



Los Angeles Clippers - Washington 102:93,

San Antonio - Miami 101:111,

Cleveland - Dallas 100:99 pp,

Houston - Portland 95:107,

Milwaukee - Utah 123:97,

Oklahoma City - Memphis 115:109,

Phoenix - New Orleans 118:114

New York 18. decembra (TASR) - Americký basketbalista Devin Booker sa v noci na nedeľu blysol v NBA 58 bodmi, ktorými zariadil výhru Phoenixu nad New Orleans 118:114. Líder Suns zaznamenal 36 bodov v druhej polovici stretnutia a priviedol svoj tím k obratu. Domáci prehrávali v tretej štvrtine o 24 bodov, no dokázali skóre otočiť a vybojovali druhé víťazstvo za sebou.Miami zvíťazilo v rámci NBA Global Games nad San Antoniom 111:101. Duel sa hral v Mexico City, vo vypredanej Mexico City Arene ho sledovalo 20.160 divákov.