Booker zostáva vo Phoenixe do konca sezóny 2029/30

Phoenix 10. júla (TASR) - Americký basketbalista Devin Booker sa dohodol s klubom NBA Phoenix Suns na predĺžení spolupráce. Dvadsaťosemročný rozohrávač podpísal nový dvojročný kontrakt v maximálnej možnej výške 145 miliónov dolárov, ktorý ho udrží v tíme až do konca sezóny 2029/30. Informovala o tom agentúra AP, klub zatiaľ informáciu nepotvrdil.



Líder Suns sa počas desiatich rokov v zámorskej profilige štyrikrát predstavil v Zápase hviezd a dvakrát sa dostal do ideálnej zostavy sezóny. Phoenix si ho zvolil v drafte 2015 v 1. kole z 13. miesta, odvtedy má v NBA priemer 24,4 bodu na zápas. V minulej sezóne zaznamenal v priemere 25,6 bodu, 7,1 asistencie a 4,1 doskoku na stretnutie.



Suns sa však neprebojovali do play off, hoci mali v kádri okrem Bookera aj Kevina Duranta či Bradleyho Beala. Na nevydarený ročník doplatil hlavný tréner Mike Budenholzer, ktorého klub odvolal a nahradil Jordanom Ottom, doterajším asistentom v Clevelande Cavaliers. Vo funkcii skončil aj generálny manažér James Jones, na ktorého pozíciu sa posunul Brian Gregory. Nové vedenie následne začalo prebudovať mužstvo a vymenilo Duranta do Houstonu za Jalena Greena a Dillona Brooksa. V hre je podľa zámorských médií aj trejd Beala.