Bookmakeri Niké vypísali kurzy na to, kam prestúpi Messi

Bratislava 27. augusta (OTS) - Na horúcu tému reagujú aj bookmakeri stávkovej spoločnosti Niké, ktorí vypísali stávky na jeho ďalšie pôsobenie.Horúcim favoritom bookmakerov Niké je možnosť, že Messi zamieri za svojím bývalým koučom Pepom Guardiolom do anglického Manchestru City. Reálnym je aj jeho spojenie s milánskym Interom, hovorí sa aj o jeho odchode do francúzskeho Paríža. Ak by si obliekol dres St. Germain a práve tento klub by bol aj na vašom tikete, pri vklade 10 eur by ste v Niké zarobili rovných 80 €.Bookmakeri Niké však pridali aj ďalšie zaujímavé možnosti. Bude to klub z MLS? Kurz na to je rovných 20. Bude to klub z Číny? Táto možnosť je ohodnotená kurzom 35. Alebo to bude zástupca z ďalekej Austrálie? Aj túto možnosť si môžete vybrať na tikety. Kurz už dosahuje atraktívnu výšku 150.Fantázia machrov na kurzy však nemá hranice. Alebo žeby majitelia bratislavského Slovana, či dokonca faerského Klaksviku so všetkými vybabrali a ukoristili fenomenálneho Argentínčana potenciálnym záujemcom? Pri bratislavskom Slovane je kurz 5000 a pri kontroverznom Klaksviku dokonca 9999 €!Messi je v kurze. Buďte aj vy. Predvídajte, kam povedú jeho kroky a zarobte na tom v Niké!