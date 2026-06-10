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BOOM MS26: Messi spopularizoval soccer a MLS
„Messiho efekt“ je tou najlepšou reklamou pre USA, ktoré spolu s Kanadou a Mexikom organizujú svetový šampionát v roku 2026.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Príchod argentínskeho futbalistu Lionela Messiho do Interu Miami výrazne spopularizoval „soccer“ v očiach verejnosti v zámorí. Tamojšia súťaž Major League Soccer (MLS) zaznamenala po prestupe hviezdneho Argentínčana prudký nárast sledovanosti, „Messiho efekt“ je tou najlepšou reklamou pre USA, ktoré spolu s Kanadou a Mexikom organizujú svetový šampionát v roku 2026.
Messi zvýšil globálny dosah a tržby MLS vďaka raketovému nárastu predaja vstupeniek, rekordnému počtu predplatiteľov streamovacích služieb a bezprecedentnému rastu predaja suvenírov. Jeho príchod premenil Inter Miami na magnet pre divákov, čím posilnil medzinárodnú prestíž celej súťaže a zvýšil návštevnosť na všetkých štadiónoch. Keď argentínska superstar nasmerovala svoje kroky z Paríža Saint-Germain na Floridu v júli 2023, okamžite prilákala „veľkých hráčov“ v oblasti sponzoringu. Exkluzívne partnerstvo so súťažou získala spoločnosť Apple, ktorá po zisku televíznych práv predala exkluzívne celosezónne permanentky na sledovanie streamov stovkám tisíc fanúšikov. Masívny prílev predplatiteľov priniesol lige 10-ročnú zmluvu s technologickým gigantom v hodnote 2,5 miliardy dolárov. Za minulý rok sa predalo viac ako 2 milióny dresov Interu Miami, pričom viac na svete ich kúpili iba fanúšikovia európskych gigantov Bayernu Mníchov, PSG, FC Barcelona a Realu Madrid. Messiho dres s číslom 10 predbehla v predaji dresov na celom svete iba iná desiatka - hviezdny mladík Lamine Yamal z FC Barcelona.
Pre ligu, ktorá nemala vo svetovom meradle výraznejší cveng, bol Messi vysnívanou posilou. Zároveň bol tvárou rozbiehajúceho sa záujmu o „soccer“ na území USA. Američania získali v Messim aj dôležitú persónu ako hostiteľ svetového šampionátu. Do MLS prišli v minulosti viacerí hráči s hviezdnym životopisom. Medzi nimi Thierry Henry, Kaká, Zlatan Ibrahimovič, Steven Gerrard, Frank Lampard či Wayne Rooney. Všetci však už mali najlepšie obdobie kariéry za sebou a nemali taký vplyv na súťaž, ako v prípade Messiho. Hoci argentínsky kúzelník prišiel až vo svojich 36 rokoch, stále však vo výbornej kondícii aj skvelej športovej forme.
Messi nepredstavuje iba marketingový nástroj. Futbal v USA si užíva plnými dúškami a Inter Miami na začiatku tohto roka doviedol k zisku premiérového titulu v play off MLS. V ročníku 2025 nastrieľal 38-ročný útočník 35 gólov v 34 ligových dueloch a pridal aj 23 asistencií. Messi si po októbrovom podpise novej zmluvy s Interom Miami zdvojnásobil plat. Vyplýva to zo zverejnených dokumentov od MLS, podľa ktorých Argentínčan zároveň zostal so zárobkom 25 miliónov dolárov ročne najlepšie plateným hráčom súťaže. Podľa prvej zmluvy, ktorú podpísal v júli 2023, bol jeho plat na úrovni 12 miliónov. Messiho súčasná zmluva má platnosť do roka 2028. Súčasťou sumy, ktorú zverejnila MLS, nie sú príjmy z reklamných zmlúv ani Messiho opcia na získanie podielu v klube, ktorého spoluvlastníkom je David Beckham. Xavier Asensi, riaditeľ pre obchodné operácie Interu Miami, prirovnal v jednom z rozhovorov Messiho vplyv v USA k tomu, aký mal legendárny basketbalista Michael Jordan v časoch svojej najväčšej slávy. MLS má podľa Asensiho dve éry - pred príchodom Messiho a po ňom.
Argentínčan sa teraz sústredí na svetový šampionát, na ktorom zaznamená rekordnú šiestu účasť. „Albicelestes“ budú obhajovať titul majstrov sveta z Kataru a Messi na svojom (zrejme) poslednom šampionáte bude hrať s nálepkou najlepšieho hráča turnaja za rok 2022. Počas blížiaceho sa šampionátu oslávi Messi svoje 39. narodeniny (24. júna) a bude dúfať, že Argentínčanom neožijú spomienky na mimoriadne nevydarený šampionát na pôde USA z roku 1994. Vtedy prišli Juhoameričania o legendárneho Diega Maradonu, ktorý nedohral pre pozitívny dopingový nález a na MS si už nikdy nezahral. Argentína navyše vypadla už v osemfinále. Messi má pred sebou na klubovej úrovni minimálne dva roky, v rozhovore pred MS publikovanom agentúrou AP prezradil, že futbal ho stále mimoriadne baví: „Milujem futbal a budem ho hrať, kým to pôjde. Som súťaživý, rád vyhrávam vo všetkom. Niekedy nenechám vyhrať ani svoje deti vo videohrách. Je to moja povaha a to, čo ma doviedlo k dosiahnutiu všetkého, čo som získal.“
Messi zvýšil globálny dosah a tržby MLS vďaka raketovému nárastu predaja vstupeniek, rekordnému počtu predplatiteľov streamovacích služieb a bezprecedentnému rastu predaja suvenírov. Jeho príchod premenil Inter Miami na magnet pre divákov, čím posilnil medzinárodnú prestíž celej súťaže a zvýšil návštevnosť na všetkých štadiónoch. Keď argentínska superstar nasmerovala svoje kroky z Paríža Saint-Germain na Floridu v júli 2023, okamžite prilákala „veľkých hráčov“ v oblasti sponzoringu. Exkluzívne partnerstvo so súťažou získala spoločnosť Apple, ktorá po zisku televíznych práv predala exkluzívne celosezónne permanentky na sledovanie streamov stovkám tisíc fanúšikov. Masívny prílev predplatiteľov priniesol lige 10-ročnú zmluvu s technologickým gigantom v hodnote 2,5 miliardy dolárov. Za minulý rok sa predalo viac ako 2 milióny dresov Interu Miami, pričom viac na svete ich kúpili iba fanúšikovia európskych gigantov Bayernu Mníchov, PSG, FC Barcelona a Realu Madrid. Messiho dres s číslom 10 predbehla v predaji dresov na celom svete iba iná desiatka - hviezdny mladík Lamine Yamal z FC Barcelona.
Pre ligu, ktorá nemala vo svetovom meradle výraznejší cveng, bol Messi vysnívanou posilou. Zároveň bol tvárou rozbiehajúceho sa záujmu o „soccer“ na území USA. Američania získali v Messim aj dôležitú persónu ako hostiteľ svetového šampionátu. Do MLS prišli v minulosti viacerí hráči s hviezdnym životopisom. Medzi nimi Thierry Henry, Kaká, Zlatan Ibrahimovič, Steven Gerrard, Frank Lampard či Wayne Rooney. Všetci však už mali najlepšie obdobie kariéry za sebou a nemali taký vplyv na súťaž, ako v prípade Messiho. Hoci argentínsky kúzelník prišiel až vo svojich 36 rokoch, stále však vo výbornej kondícii aj skvelej športovej forme.
Messi nepredstavuje iba marketingový nástroj. Futbal v USA si užíva plnými dúškami a Inter Miami na začiatku tohto roka doviedol k zisku premiérového titulu v play off MLS. V ročníku 2025 nastrieľal 38-ročný útočník 35 gólov v 34 ligových dueloch a pridal aj 23 asistencií. Messi si po októbrovom podpise novej zmluvy s Interom Miami zdvojnásobil plat. Vyplýva to zo zverejnených dokumentov od MLS, podľa ktorých Argentínčan zároveň zostal so zárobkom 25 miliónov dolárov ročne najlepšie plateným hráčom súťaže. Podľa prvej zmluvy, ktorú podpísal v júli 2023, bol jeho plat na úrovni 12 miliónov. Messiho súčasná zmluva má platnosť do roka 2028. Súčasťou sumy, ktorú zverejnila MLS, nie sú príjmy z reklamných zmlúv ani Messiho opcia na získanie podielu v klube, ktorého spoluvlastníkom je David Beckham. Xavier Asensi, riaditeľ pre obchodné operácie Interu Miami, prirovnal v jednom z rozhovorov Messiho vplyv v USA k tomu, aký mal legendárny basketbalista Michael Jordan v časoch svojej najväčšej slávy. MLS má podľa Asensiho dve éry - pred príchodom Messiho a po ňom.
Argentínčan sa teraz sústredí na svetový šampionát, na ktorom zaznamená rekordnú šiestu účasť. „Albicelestes“ budú obhajovať titul majstrov sveta z Kataru a Messi na svojom (zrejme) poslednom šampionáte bude hrať s nálepkou najlepšieho hráča turnaja za rok 2022. Počas blížiaceho sa šampionátu oslávi Messi svoje 39. narodeniny (24. júna) a bude dúfať, že Argentínčanom neožijú spomienky na mimoriadne nevydarený šampionát na pôde USA z roku 1994. Vtedy prišli Juhoameričania o legendárneho Diega Maradonu, ktorý nedohral pre pozitívny dopingový nález a na MS si už nikdy nezahral. Argentína navyše vypadla už v osemfinále. Messi má pred sebou na klubovej úrovni minimálne dva roky, v rozhovore pred MS publikovanom agentúrou AP prezradil, že futbal ho stále mimoriadne baví: „Milujem futbal a budem ho hrať, kým to pôjde. Som súťaživý, rád vyhrávam vo všetkom. Niekedy nenechám vyhrať ani svoje deti vo videohrách. Je to moja povaha a to, čo ma doviedlo k dosiahnutiu všetkého, čo som získal.“