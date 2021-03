Böovi nevyšla záverečná streľba, víťazom stíhačky sa stal Lägreid

Östersund 20. marca (TASR) - Nórsky biatlonista Sturla Holm Lägreid sa stal víťazom sobotných stíhacích pretekov Svetového pohára. Vo švédskom Östersunde si vybojoval triumf o 22,6 sekundy pred krajanom Johannesom Thingnesom Böom, ktorý prišiel o víťazstvo vinou troch chýb v záverečnej streľbe. Tretí bol Talian Lukas Hofer so stratou 32,4 s. Slováci v sobotu neštartovali.



J.T Bö bol lídrom celkového poradia SP o pätnásť bodov pred Lägreidom. Do stíhačky vybehol ako siedmy o 46,1 sekundy za víťazom piatkového šprintu Hoferom. Vďaka skvelému behu a bezchybnej streľbe sa však postupne dostal až na prvé miesto. Pred poslednou streleckou položkou mal všetko vo svojich rukách, no v silnom vetre stojku nezvládol a musel na tri trestné okruhy.



Naopak, Lägreid síce minul v prvej ležke i stojke, ale kľúčovú položku absolvoval na výbornú a dostal sa na čelo poradia. Kilometer pred cieľom mal pred Böom náskok sedemnásť sekúnd, ktorý napokon pretavil do víťazstva. Tretí bol Hofer, ktorého o lepší výsledok obrali štyri chyby na strelnici.