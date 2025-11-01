Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 1. november 2025Meniny má Denisa a Denis
< sekcia Šport

Bopanna ukončil kariéru vo veku 45 rokov: Tenis nebol len hrou

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V roku 2017 triumfoval na Roland Garros v miešanej štvorhre s Kanaďankou Gabrielou Dabrowskou.

Autor TASR
Mumbai 1. novembra (TASR) - Indický tenista Rohan Bopanna v sobotu oznámil ukončenie kariéry. Štyridsaťpäťročný deblový špecialista sa v roku 2024 stal najstaršou svetovou jednotkou v rebríčku štvorhry, keď s Matthewom Ebdenom ovládli Australian Open.

V roku 2017 triumfoval na Roland Garros v miešanej štvorhre s Kanaďankou Gabrielou Dabrowskou. Celkovo má na konte 26 titulov ATP zo štvorhry. Trikrát štartoval na olympijských hrách. „Tenis pre mňa nikdy nebol len hrou. Dal mi zmysel, keď som bol stratený, silu, keď som bol zlomený, a vieru, keď o mne svet pochyboval. Moja vďačnosť je nekončená a moja láska k tejto nádhernej hre nikdy nevybledne,“ citovala agentúra AFP vyhlásenie Bopannu na sociálnej sieti.
.

Neprehliadnite

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal november?

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom Slovákov

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne