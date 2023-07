Boqvist sa dohodol na ročnej zmluve s Bostonom

Boston 13. júla (TASR) - Švédsky hokejista Jesper Boqvist sa ako voľný hráč dohodol na zmluve s klubom NHL Boston Bruins. Dvadsaťštyriročný útočník podpísal s "medveďmi" ročný kontrakt v hodnote 775.000 dolárov.



Boqvist si počas štyroch sezón nedokázal vybojovať stabilné miesto v zostave New Jersey. V minulom ročníku nastúpil v drese Devils v 70 zápasoch základnej časti, v ktorých nazbieral 21 bodov za 10 gólov a 11 asistencií. V play off dostal šancu v šiestich dueloch, v ktorých nebodoval. Po sezóne mu vypršala zmluva a "diabli" mu nepredložili kvalifikovanú ponuku, ktorou by si hráča zaviazali. Strieborný medailista z MS 2018 sa tak stal neobmedzeným voľným hráčom a mohol rokovať s hociktorým profiligovým klubom. Informoval o tom web TSN.ca.