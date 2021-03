Bora prišla pre karanténu aj o Gent-Wevelgem, Denk je nahnevaný

Gent 28. marca (TASR) - Nemecký cyklistický tím Bora-Hansgrohe sa nemôže zúčastniť na nedeľnej klasike Gent-Wevelgem. Na rozdiel od zoskupenia Trek-Segafredo, ktoré išlo do karantény dobrovoľne, mu v štarte zabránilo rozhodnutie lekára.



Organizátori informovali Boru v nedeľu ráno, že sedemnásť jej členov označili za vysoko rizikové kontakty. V Belgicku musia podstúpiť sedemdňovú karanténu po tom, ako mal pozitívny test na koronavírus jazdec Matt Walls z Veľkej Británie pred piatkovou klasikou E3 Saxo Bank v Harelbeke, kde mal súťažiť aj Slovák Juraj Sagan.



"Som veľmi sklamaný a nahnevaný. Regionálny lekár môže pripraviť celý tím o jedno z najväčších jednodňových podujatí na svete. Pozitívny pretekár a jeho spolubývajúci samozrejme majú ísť do karantény, nie však celý tím. Každý deň podstupujeme testy, mali by nám dôverovať. Izolácia potrvá do 1. apríla, takže prídeme aj o preteky Dwars Door Vlaanderen," citovala manažéra Bory Ralpha Denka agentúra AFP.



Organizátori zdôraznili, že nemajú v právomoci posúdiť, či je nariadenie o karanténe férové, alebo nie. Aj v Treku sa u jedného jazdca vyskytlo ochorenie COVID-19. "Rozhodli sme sa odstúpiť z podujatia Gent-Wevelgem, absolvujeme ďalšie testovanie, kým sa budeme môcť bezpečne vrátiť do súťažného diania," znelo stanovisko amerického tímu.