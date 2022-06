Borbély bude asistent Guľu v DAC Dunajská Streda

Dunajská Streda 23. júna (TASR) - Balázs Borbély sa stal novým asistentom trénera Adriana Guľu vo fortunaligovom futbalovom klube FC DAC 1904 Dunajská Streda.



Borbély podpísal kontrakt do 31. mája 2025. V DAC bude znova pôsobiť po takmer šiestich rokoch. Dres Dunajskej Stredy si obliekal v rokoch 1998 až 2000 a za A-tím odohral 42 zápasov vo dvoch najvyšších súťažiach. Nasledovalo úspešné pôsobenie v Petržalke, korunované účinkovaním v skupinovej fáze Ligy majstrov, kde bol kapitán mužstva. Počas aktívnej kariéry hrával aj v nemeckom Kaiserslauterne, rumunskom Temešvári a cyperskom AEL Limassol. V drese slovenskej reprezentácie si pripísal pätnásť štartov, zasiahol do kvalifikácie EURO 2008 a MS 2010.



Uplynulé tri roky bol Borbély členom Ferencvárosu Budapešť, kde po U17 a U19 viedol v minulej sezóne treťoligovú rezervu, s ktorou skončil na deviatej priečke. "Ponuka DAC-u ma oslovila a napokon som sa rozhodol pre návrat domov. Ide o prácu pri áčku, znamená to teda pre mňa krok vpred a zároveň veľkú výzvu. S pánom majiteľom a športovým riaditeľom sme si ujasnili, čo odo mňa očakávajú. Som plný očakávaní a teším sa na prácu v dôverne známom prostredí," vyhlásil Borbély po podpise zmluvy.



"Som veľmi šťastný, že môžem Balázsa privítať opäť v našom klube. Futbal pozná zo všetkých stránok, hrával za DAC a tiež na európskej úrovni, v minulých troch rokoch sa podieľal na vzostupe Ferencvárosu. Do nášho klubu sa vracia s veľkými skúsenosťami a nadobudnutými vedomosťami. Som presvedčený, že jeho príchod výrazne napomôže práci pri áčku aj v akadémii," povedal pre web DAC športový riaditeľ Jan Van Daele.